به گزارش خبرنگار مهر، اوکتاویو برزیلی از مربیانی است که شهرتش در فوتبال ایران بیشتر به خاطر نتایج خوبی است که با تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان کسب کرده است. او که دورانی ناموفق را در تیم شیرین فراز کرمانشاه پشت سر گذاشت، با ناکامی از این تیم و فوتبال ایران وداع کرد.

حالا چند صباحی است دوباره نام اوکتاویو در فوتبال ایران مطرح شده است. علی رضا علی، رئیس کمیته فوتبال ساحلی فدراسیون فوتبال قصد دارد، هدایت تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان را به این مربی بسپارد اما هنوز مشخص نیست او چه زمانی به ایران خواهد آمد و آیا اساسا تمایلی از سوی کمیته فوتبال ساحلی برای استخدام این مربی وجود دارد یا خیر.

رئیس کمیته فوتبال ساحلی فدراسیون فوتبال اولین روز15 اردیبهشت ماه سالجاری در گفتگو با خبرنگار مهر از تمایل این کمیته برای برای عقد قرارداد با اوکتاویو خبر داد و گفت: "از چندی پیش مذاکره با اوکتاویو برزیلی را آغاز کرده بودیم تا این مربی عهده‌دار سرمربیگری تیم ملی فوتبال ساحلی ایران شود. پس از آنکه موافقت ابتدایی اوکتاویو را برای حضور دوباره در ایران جلب کردیم، روز گذشته در نشست کمیته تیم‌های ملی نیز با حضور این مربی برزیلی موافقت شد تا جدی‌تر از قبل مذاکره با وی را دنبال کنیم. طی روزهای آینده مذاکراتی جدی‌تر با اوکتاویو خواهیم داشت. ما شرایط خود را برای همکاری با این مربی برزیلی مطرح کرده‌ایم و امیدواریم بزودی با وی قرارداد امضا کنیم. موضوع اصلی در این بین توافقات مالی است که فکر می کنم حاصل شود".

با گذشت بیش از یک ماه و نیم از این تاریخ اقدامی جدی از سوی کمیته فوتبال ساحلی برای عقد قرارداد با اوکتاویو صورت نگرفت و مسئولان این کمیته بازهم اتلاف وقت را به بهره برداری بهینه از زمان ترجیح داد، شاید با این توجیه که در حال حاضر تیم ملی فوتبال ساحلی مسابقه بین المللی و خاصی پیش رو ندارد و نیازی هم به یک مربی که ماهانه بیش از 15 هزار دلار دستمزد می خواهد، نباشد!

در شرایطی که موضوع مذاکره با اوکتاویو برزیلی هم به بایگانی اخبار سپرده می شد، رضاعلی در روز 26 خردادماه در گفتگو با سایت فدراسیون فوتبال در اظهارنظری جالب، حضور این مربی را در تیم ملی فوتبال ساحلی قطعی خواند و گفت: "مذاکرات فدراسیون فوتبال با اوکتاویو برزیلی نهایی شده و او در اردوی مجارستان که حدود یک ماه دیگر برپا خواهد شد به تیم ملی ملحق خواهد شد".

براساس وعده‌ای که رضاعلی داده بود، باید اوکتاویو در تورنمنت مجارستان به اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی ملحق می شد. رئیس کمیته فوتبال ساحلی فدراسیون فوتبال در آستانه این مسابقات در گفتگویی که روز 21 تیرماه جاری با گروه ورزشی خبرگزاری مهر داشت، عنوان کرد: کارهای ثبت قرارداد با اوکتاویو برزیلی انجام شده و مقدمات حضور او در اردوی تیم ملی فوتسال ایران را نیز فراهم آورده‌ایم.

وی ادامه داد: قرار بود اوکتاویو تا پیش از اعزام تیم ملی فوتبال ساحلی ایران به مجارستان در تمرینات تیم ملی حضور یابد اما مقدمات سفر این مربی به ایران فراهم نشد. کارهای مربوط به سفر اوکتاویو از برزیل به مجارستان انجام شده و قرار است او در این کشور به جمع ما اضافه شود. در صورتیکه به هر عنوان اوکتاویو در اردوی مجارستان به اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران ملحق نشود، بعد از این تورنمنت به تهران خواهد آمد و روند آماده سازی تیم ملی را زیر نظر می گیرد.

تورنمنت مجارستان با قهرمانی تیم ملی ایران مقابل تیم‌های درجه 2 اروپایی گذشت و همانطور که انتظار می رفت خبری از اوکتاویو نشد. در این شرایط رئیس کمیته فوتبال ساحلی بازهم ملحق نشدن او به تیم ملی را توجیه کرد و این بار گفت: "قرار بود این مربی برزیلی در مجارستان به اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران ملحق شود اما به دلیل مشکلاتی که در پرواز وی به وجود آمد، نتوانستیم از وجود او در این مسابقات استفاده کنیم. با توجه به زمانی که صرف صدور مجدد روادید اوکتاویو خواهد شد، فکر می کنم تا 10 روز دیگر از وجود این مربی در تیم ملی استفاده خواهیم کرد".

رئیس کمیته فوتبال ساحلی فدراسیون فوتبال روز یکم مردادماه ساجاری در گفتگو با خبرنگار گروه ورزشی مهر این مطلب را عنوان کرد و در حالی که بیش از دو هفته از آن تاریخ می گذرد، هنوز خبری از این مربی برزیلی نشده است. شاید بلیت و روادید سفر او به ایران مهیا نشده است و شاید ...

در شرایطی که کمتر از سه ماه دیگر در آبانماه سالجاری باید تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در بازیهای ساحلی آسیا در عمان شرکت کند، اتلاف وقت کمیته فوتبال ساحلی قطعا به ضرر تیم ملی این رشته ورزشی تمام خواهد شد. کمیته فوتبال ساحلی که فعلا مرتضی دهرویه را برای هدایت تیم ملی مهره ای مناسب تشخیص داده است، مشخص نیست با مطرح کردن نام اوکتاویو به دنبال چیست.