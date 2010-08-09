برگزیدگان کنکور سال 89 تجلیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در سومین روز از بیست وهفتمین اجلاس روسای آموزش وپرورش مناطق سراسرکشور که روز دوشنبه در سالن اجلاس سران در حال برگزاری است، با حضور رحیمی معاون اول رئیس جمهور و حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش از نفرات برتر کنکور سراسری امسال و برگزیدگان مسابقات قرآن کریم تجلیل شد.

اشکان ا سماعیلی ، حمیدرضا عباس پورآزاد ، فریبرز صالحی از تهران در رشته ریاضی، راضیه خزایی از همدان،مهناز شهسواری پور از سیرجان، داود جهان سوز از نوشهر در رشته تجربی ، پگاه پزشکی ازهمدان ، سارا تراب از بهبهان ، سیده فاطمه زبرجد ازفارس در رشته انسانی ، وهمچنین پگاه واعظی ، پریسا عرب محقی ، علیرضا احمدی ساعی در رشته هنر و بابک اسعد پور بهزادی از کرمان سیدمحمد کاظم پور از تهران و سینا شیعهیان از سبزوار در رشته زبان مورد تجلیل قرار گرفتند.

در این مراسم علی امامی و افشین حاجی آبادی، برگزیدگان مسابقات قرآن کریم نیز مورد تجلیل قرار گرفتند.



