به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان که درنشست خبری روز یکشنبه کادر فنی تیم ملی در محل آکادمی فوتبال سخن می گفت با بیان این مطلب افزود: اینکه مربیان باشگاه ها بخواهند مقصرنتایج ضعیف تیم شان را بازیکنان دعوت شده به تیم ملی نسبت دهند چرا که فلسفه برگزاری مسابقات لیگ در نهایت برای ساختن یک تیم ملی قوی است.

منصوریان اضافه کرد: شخصا اگر روزی سرمربی یک تیم باشگاهی شوم علاقمندم تا 10 بازیکن در تیم ملی داشته باشم و با 15 بازیکن دیگر به گونه ای تیم ام را سازماندهی خواهم کرد که مشکلی پیش نیاید.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا به عنوان یک استقلالی قدیمی تلاشی برای حل مشکل استقلال و تیم ملی انجام داده اید، گفت: من و کادر فنی همواره از تیم ملی حمایت کردیم حتی یکبار به نمایندگی از کادر فنی با قائم مقام باشگاه استقلال در این زمینه صحبت کردم.

منصوریان افزود: به اعتقاد من استقلال فصل گذشته با داشتن 6 بازیکن ملی پوش دوران طلایی داشت اما جدایی خسرو حیدری و مصدومیت مجیدی باعث شد تا تعداد ملی پوشان استقلال به 4 نفر کاهش یابد. به نظر من این اتفاق خوبی است که امروز استقلال بازیکنان زیادی در تیم ملی دارد و کادر فنی این تیم باید از این بابت خوشحال باشند.

وی تصریح کرد: من سالها در استقلال بودم و آقای مظلومی را پیشکسوت خودم می دانم و اعتقاد دارم این باعث خوشبختی است که استقلال بازیکن زیادی در تیم ملی دارد.

مربی استقلال در مورد پاسخ به اظهارات فراز کمالوند در مورد دعوت از محمد نصرتی اظهار داشت: مربیان لیگ برتر باید در خصوص اظهار نظر پیرامون تیم ملی منطقی باشند و نباید در مورد تمام مسائل تیم ملی اظهار نظر کنند.

منصوریان یادآور شد: من بازیهای محمد نصرتی را در تراکتورسازی دیدم. او بازیهای خوبی در لیگ انجام داد و اعتقاد داریم می تواند در تیم ملی هم بازیکن موثری باشد به همین دلیل به او اعتقاد داریم و او را دعوت کردیم تا در تیم ملی هم بازیکن موثری باشد.