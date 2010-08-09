به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی و محمد مایلی کهن سالهاست با یکدیگر اختلاف نظر دارند و هرازچندگاهی در مصاحبه های خود موضع گیری هایی تند و البته برخی اوقات توهین آمیز علیه یکدیگر می گیرند.

آخرین درگیری لفظی این دو به بعد از بازی هفته سوم لیگ برتر برمی گردد که این دو هر چند قبل از شروع بازی به سمت یکدیگر رفتند، اما در نشست خبری مجددا علیه یکدیگر موضع گیری کردند. پس از این اتفاقات و در شرایطی که علی دایی این بار تندتر از قبل مایلی کهن را مورد خطاب قرار داد و از او به عنوان داروغه نام برد، سرمربی سایپا شنبه شب پاسخ او را داد.

مایلی کهن با این جمله که " من به جای دایی از مردم به خاطر نرفتن به جام جهانی عذر خواهی می کنم و احتمالا پولی که دایی می خواهد از فدراسیون بگیرد، پاداش نرفتن به جام جهانی است " صحبت هایش را در برنامه ورزش بدون ویرایش رادیو گفتگو آغاز کرد.

سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان در مورد مقایسه اخراج خود و دایی از سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران گفت: زمانی که در مقدماتی جام ۹۸ فرانسه به قول دایی ما را بیرون انداختند از فدراسیون و مردم طلبکار نشدیم ضمن اینکه تیم من با کمترین امکانات بود و بیشتر از دسیسه های خود آقایون ضربه خوردیم. دو برد مقابل چین و یک برد مقابل قطر در کارنامه ما بود و تازه ایران باید از یک گروه ۵ تیمی که یک سهمیه صعود داشت به جام جهانی می رفت نه مانند زمان ایشان که از بین ۵ تیم سه تیم می توانند صعود کنند که این اتفاق هم با 18 بازی تدارکاتی و کلی هزینه نیفتاد و حتی بعد از مساوی تیم ملی مقابل امارات گلر خوبمون سید مهدی رحمتی سجده شکر بجا آورد و رئیس وقت سازمان تربیت بدنی ( علی آبادی ) ۵ میلیون تومان به او پاداش داد!

مایلی کهن ادامه داد: آقای دایی از پنج بازی مقدماتی جام جهانی ۶ امتیاز گرفته بود و باز مدعی است من تیم را می بردم جام جهانی ؟ من متاسفم از اینکه ایشان به جای عذرخواهی از مردم مثل همیشه طلبکار است.

مایلی‌کهن در ادامه با انتقاد شدید از عملکرد حبیب کاشانی سرپرست باشگاه پرسپولیس اضافه کرد: آقای دایی که 9 ماه به خاطر حذف تیم ملی فوتبال جرات بیرون آمدن از خانه را نداشت به خاطر یک جام حذفی که با بردن تیمهای لیگ یک و دو فوتبال ایران بدست آمد دوباره همان کبر، غرور و خودخواهی دامنش را فراگرفت.

بازیکن و مربی پیشین پرسپولیس با اشاره به نتایج این تیم در زمان مربیگری علی دایی گفت : تیم پرسپولیس بدترین نتایج را همراه با دایی گرفته و من به عنوان یک پرسپولیسی از این موضوع خجالت زده و شرمگینم. چهار گل از شاهین بوشهر خورد و احمد پوری بازیکن شاهین آمد توی برنامه نود و اعلام کرد نمی خواستیم بیشتر از این به آنها گل بزنیم، به این مورد باخت مقابل ابومسلم و تیم خود من را هم اضافه کنید در نهایت هم با کمک خدایان! جام حذفی فوتبال ایران را بدست آورد و امیدوارم آقای کاشانی بتوانند بابت اعمالشان در آن دنیا پاسخگوی بردار شهید خود باشند.

مایلی کهن در جواب دایی درباره دخالتش در همه امور فوتبال گفت : به علی دایی می گویم، بله من داروغه فوتبالم چون چکیده این فوتبال هستم و ایشان که معتقدند کشور قانون داره می بینند که بعضی ها که قلدر می شوند قانون را هم زیر پا می گذارند. شما به من بگویید این آقا که مدرک مربیگری A فوتبال را ندارد با کدام مجوز روی نیمکت پرسپولیس در لیگ برتر نشسته است و آقای محصص هم به خاطر حجب و حیا خود می گوید دایی مدرک A دارد.

مایلی کهن که با دایی در دوره فوق لیسانس همکلاس بوده است در مورد مدرک تحصیلی وی هم گفت : آقای دایی بدون کلاس آمدن بالاخره مدرک فوق لیسانس خودش را گرفت و می بینیم در کشور ما با اینکه قانون خوب داریم بعضی ها به راحتی قانون را دور می زنند.

سرمربی سایپا با اشاره به قهرمانی دایی به همراه این تیم در ششمین دوره لیگ برتر اضافه کرد: ایشان ادعای موفقیت دارد. کدام قهرمانی در کارنامه دایی است. آن تیم سایپایی که در آن سال قهرمان شد در واقع تیم من بود میثاق معمارزاده، محسن خلیلی، هادی عقیلی، مجید غلام نژاد و ابراهیم صادقی اینها بچه های من بودند که بعدا به ببار نشستند. ضمن اینکه آن تیم سایپا را ایشون نبسته بود بلکه اقای ورنر لورانت بسته بود که در ۶ هفته اول صدرنشین بود و بعد بر اثر دانش آقای دایی امتیازات سایپا از دست رفت!

وی ادامه داد: همه بازی پرسپولیس و سایپا و نوع حرکت ایشان مقابل شیث رضایی را یادشان هست که در نهایت با توسل به نمایندگان مجلس کارش حل شد. آقای دایی سال بعد تیم سایپا را با سه برابر هزینه زمان ما بست و تیم داشت می رفت دسته یک و ما سایپا را بعد از او نگه داشتیم.

سرمربی پیشین تیم ملی خاطرنشان کرد: توصیه می کنم آقای دایی اول مدرک مربیگری اش را بگیرد و بعد در مورد موفقیت فوتبال صحبت کند.

وی با یادآوری رفتار دایی در زمان حضورش در تیم پرسپولیس در سومین دوره لیگ برتر به مربیگری بگوویچ گفت: آقای دایی در بازی برگشت پرسپولیس مقابل پگاه گیلان تا زمانی که چکش در بانک نقد نشد اتوبوس تیم را در اتوبان قزوین - رشت نگه داشته بود. بهرحال علی دایی علاقه زیادی به پول دارد و عیبی هم ندارد ولی طلبکاری او به جای عذر خواهی از مردم قابل تحمل نیست.

مایلی کهن که معتقد است فوتبال عین رسیدن به خداوند است اضافه کرد: برخی افراد هستند که این فوتبال را ناپاک کرده اند شما به اظهارات مدیر عامل داماش گیلان در مورد تخلفات سرمربی سابق این تیم نگاه کنید. آیا این موارد را هم من گفته ام.

سرمربی تیم فوتبال سایپا در پاسخ علی دایی که مدعی بود از شکایت و محکومیت مایلی کهن به خاطر سرمربیگری وی در تیم ملی ایران گذشته است گفت: متاسفانه ایشان دروغ پردازی می کند من بارها به دادگاه رفتم و تا آخر ایستادم و حتی گفتم جریمه نقدی ۳۰۰ هزار تومانی دادگاه را هم ندارم تا به زندان بروم و ادعای ایشان دروغ محض است.

مایلی کهن درباره سفید امضا کردن قرار داد دایی با پرسپولیس هم گفت : البته من مراقب هستم دوباره کلمه ای نگویم که کارم به دادگاه بکشد ولی این هم از آن موارد جالب است که در اول همه چیز به خاطر آقای کاشانی است و جای مبلغ قرارداد سفید است و بعد از شش ماه یک دفعه می شود ۵۰۰ میلیون تومان! در حالیکه به نظر من آقای دایی در آن مقطع باید پولی هم بابت سرمربیگری تیم پرسپولیس به این باشگاه می پرداخت.

سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران با اشاره به ضعف مدیریت در نزد مدیران فدراسیون فوتبال ایران گفت: متاسفانه کم تدبیری فدراسیون موجب شد یکی از بهترین تیمهای ملی فوتبال ایران با حضور ستارگانی مانند مهدوی کیا ، کریمی ، نکونام ، شجاعی و ... که به بلوغ فوتبالی خود رسیده بودند به جام جهانی نرود و امروز باید به جای دریافت غرامت از دایی باید به او خسارت هم بدهند! بهرحال من به جای علی دایی از مردم بابت نرفتن تیم ملی به جام جهانی عذر خواهی می کنم.