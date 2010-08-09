"مهر" رسانه برتر ترویج فرهنگ عفاف و حجاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا شرف الدین، مدیرکل بانوان و خانواده استانداری مازندران صبح دوشنبه در همایش تجلیل از خبرنگاران استان از نمایندگان پنج خبرگزاری فعال در زمینه عفاف و حجاب تقدیر کرد.

این مراسم که با حضور استاندار مازندران، معاون سیاسی امنیتی استاندار، نماینده مردم شریف بابل در مجلس شورای اسلامی و جمع کثیری از مدیران دستگاه های اجرایی استان برگزار شد مدیر کل بانوان و خانواده استان به منظور ترویج و توسعه فرهنگ عفاف و حجاب از فعالان این مهم در عرصه رسانه تقدیر کرد.

وی میزان انعکاس اخبار نمایشگاه عفاف و حجاب با عنوان نور و نجابت که در تیرماه سال جاری در استان برگزار شد را ملاک ارزیابی رسانه ها عنوان کرد وافزود: استمرار این روند در تمام مدت سال مورد اهتمام ویژه این دفتر قرار دارد و همواره از نقدهای سازنده خبرنگاران استقبال خواهیم کرد.

در این مراسم از حسین قربانی میانرودی نماینده خبرگزاری مهر در مازندران با اهدا لوح تقدیر و جوایزی تجلیل شد.

رسانه های برتر بعدی در انعکاس اخبار نمایشگاه نور و نجابت خبرگزاری فارس، زنان ، ایرنا و سایت خبری تحلیلی شمال نیوز بودند.