مدیر ارشد اپل اولین قربانی مشکل آنتن "آی- فن 4"

به گزارش خبرگزاری مهر، مشکل دریافت آنتن در مدل جدید تلفن همراه اپل انتقادات بسیاری را به همراه داشت. در "آی- فن نسل چهارم" سیستم آنتن در طرف چپ روی دستگاه قرار دارد و به همین دلیل زمانی که کاربر این تلفن همراه را از طرف چپ می گیرد آنتن از بین می رود.

استیو جابز رئیس اپل در ماه جولای کنفرانس "آنتن گیت" را برگزار کرد و ضمن عذرخواهی از کاربران قول داد که فورا راه حلهای رفع این مشکل را پیدا کند.

در این راستا، اپل توضیح داد که برای حل این مشکل کاربران می توانند از یک جلد محافظ استفاده کنند به این ترتیب از تماس مستقیم دست با سیستم آنتن جلوگیری شده و سیگنالهای رادیویی از بین نمی روند.

اکنون "مارک پیپرمتسر" مدیر ارشد مسئول سخت افزاری آی- فن و آی- پاد و مسئول توسعه سیستمهای دریافت سیگنالهای رادیویی این تلفن همراه از سمت خود کنار رفت. هر چند هنوز مشخص نیست که این کناره گیری استعفا بوده و یا اینکه وی اخراج شده است.

براساس گزارش "پی. سی. مگزین"، باب منسفیلد که تاکنون معاون مدیر بخش رایانه های مکینتاش بود جایگزین "پیپرمستر" می شود.

استیو جابز در سال 2008 مارک پیپر مستر را پس از 25 سال کار در شرکت "آی. بی. ام" از این شرکت بیرون آورد و وی را وارد اپل کرد.

این مدیر ارشد بلافاصله مسئول پروژه های سخت افزاری اپل شد و بنابراین مسئول مستقیم توسعه سیستمهای آنتن "آی- فن 4" و مشکلات ایجاد شده در آن است.

باب منسفیلد معاون ارشد رئیس بخش سخت افزارهای رایانه های مکینتاش است. منسفیلد سیستمهای صفحه لمسی رایانه ها و آی- پاد اپل را توسعه داد.

وی همچنین طراح تراشه A4 سیستم "رتین" است. سیستم رتین در ساخت نمایشگر آی- فن 4 به کار رفته است.