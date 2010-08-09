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۱۸ مرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۳۹

هیئت‌ انتخاب و داوری عکس جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان معرفی شدند

اسامی هیئت‌ انتخاب و داوری بخش عکس و پوستر دهمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان،‌ منطقه سه اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئتی متشکل از فرزاد هاشمی، افشین شاهرودی و سعید منزه کار‌ انتخاب و داوری بخش عکس و پوستر دهمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان‌ منطقه سه کشور را بر عهده دارند.

این جشنواره در بخشهای فیلم، عکس، فیلمنامه و پوستر فیلم و همچنین بخش‌های جنبی و جلسات نقد و بررسی برگزار خواهد شد و هنرمندان، فیلمسازان، فیلمنامه نویسان و عکاسان و طراحان پوستر استانهای اصفهان، بوشهر، تهران، چهار محال و بختیاری، خوزستان، فارس، قزوین، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه و همدان در آن حضور دارند. از استانهای شرکت کننده 967 قطعه عکس و 75 پوستر به دبیر خانه رسیده است.

دهمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان منطقه سه با عنوان تاک به میزبانی شهر ملایر از 21 تا 24 شهریور ماه توسط انجمن سینمای جوانان ایران و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان برگزار می‌شود.
 

کد مطلب 1130603

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