شش برنامه جدید در صدا و سیمای گلستان تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، راه ابریشم از گلستان می گذرد، تقویم تاریخ، تلنگر، بوستان اندیشه، نسیم وصل و ضیافت الله عناوین برنامه های جدید تولید رسانه استانی گلستان است.

برنامه ضیافت ویژه ماه مبارک رمضان بصورت زنده از ساعت 2و 30 دقیقه بانداد الی 5 صبح در رادیو برون مرزی گلستان تولید و پخش می شود.

ارائه پیامهای مناسبت دینی و تقویت باورهای دینی در جامعه ترکمنستان از جمله اهداف تولید این برنامه است.

نسیم وصل

برنامه نسیم وصل ویژه سحر ماه مبارک رمضان در رادیو گلستان تولید و پخش می شود و این برنامه شامل آیتمهایی مانند ادعیه، سخنرانی مذهبی، گزارش از مساجد و راز و نیاز است.

راه ابریشم

راه ابریشم از گلستان می گذرد نیز روزهای دوشنبه هر هفته به مدت 15 دقیقه از رادیو برونمرزی ترکمنی پخش می شود که بررسی راهکارهای توسعه اقتصادی در بین کشورهای منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی و معرفی ایران بعنوان پل ارتباطی خاورمیانه و کشورهای آسیای مرکزی از جمله اهداف است.

تقویم تاریخ

تقویم تاریخ نیز همه روزه به مدت 10 دقیقه در رادیو برونمرزی گلستان تولید و پخش می شود، این برنامه به ذکر مهمترین تحولات تاریخی بر اساس مناسبتهای مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می پردازد.

تلنگر در گلستان زده شد

این برنامه به مصاحبه با فرد زندانی که مرتکب جرم اجتماعی شده است، می پردازد و تلاش شده از گزارشگر به عنوان پلی به مست واقعیت ها، چگونگی انجام جرم توسطز مجرمان استفاده می شود.

بوستان اندیشه

بوستان اندیشه در رادیو گلستان تولید و پخش می شود، به بررسی دلایل مطالعه پائین در استان و وضعیت کتابخانه های استان می پردازد.