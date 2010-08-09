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۱۸ مرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۵۴

تکلیف مربیان تیم‌های پایه استقلال مشخص شد

تکلیف مربیان تیم‌های پایه استقلال مشخص شد

مدیر آکادمی باشگاه استقلال اسامی سرمربی چهار رده پایه این باشگاه را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رجبی پس از حدود یک ماه از حضور در باشگاه استقلال و فعالیت به عنوان رئیس آکادمی این باشگاه، اسامی کادرفنی تیم‌های پایه را معرفی کرد.

برهمین اساس، صدر محمدی و نادر نغلو در تیم نونهالان، احمد اسماعیلی، جمشید مظلومی و محمدرضا زرین‌پر در تیم نوجوانان، علی چینی و رضا جلولی در تیم جوانان و جلال بیات در تیم امید استقلال فعالیت می کنند. همچنین قرار است رجبی شخصا در کنار تیم‌های جوانان و امید حضور داشته باشد.

شاهین ریاحی نیز به عنوان مشاور تغذیه و مربی بدنساز هر چهار رده منصوب شده است.

رضا رجبی امروز دوشنبه با حضور در باشگاه استقلال علاوه بر معرفی این اسامی به علی فتح‌الله زاده، حکم مربیگری این افراد را دریافت می‌کند.

کار تست گیری از بازیکنان برای چهار رده پایه تا حدود 80 درصد انجام شده است و تیم‌ها بزودی تمرینات خود را آغاز خواهند کرد.

کد مطلب 1130610

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