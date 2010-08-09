24 فیلم سینمایی بخش مسابقه جشنواره دفاع مقدس اعلام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمهای سینمایی "شب واقعه" شهرام اسدی، "اخراجیها1" مسعود دهنمکی، "بیداری رویاها" محمدعلی باشهآهنگر، "نفوذی" احمد کاوری و مهدی فیوضی، "بدرود بغداد" مهدی نادری، "اتوبوس شب" کیومرث پوراحمد، "دموکراسی تو روز روشن" علی عطشانی، "کودک و فرشته " مسعود نقاشزاده، "به کبودی یاس" جواد اردکانی و "روز سوم" محمدحسین لطیفی
"دستهای خالی" ابوالقاسم طالبی، "بالاتر از آسمان" فریدون حسنپور، "چراغی در مه " پناهبرخدا رضایی، "پاداش سکوت" مازیار میری، "آن مرد آمد " حمید بهمنی، "پنالتی" انسیه شاهحسینی، "فرزند خاک" محمدعلی باشهآهنگر، "شکارچی شنبه" پرویز شیخ طادی، "بیگانگان" عباس رافعی، "شرقی" عبدالرضا منجزی، "خانه امن است" ناصر رفائی، "عصر روز دهم" مجتبی راعی، "میم مثل مادر" رسول ملاقلیپور و"آن سوی رودخانه" عباس احمدیمطلق در این جشنواره روی پرده میروند.
این 24 عنوان فیلم سینمایی توسط هیئتی متشکل از پوران درخشنده، مجید رجبیمعمار و محمدعلی نجفی از میان فیلمهای رسیده به دبیرخانه جشنواره جهت رقابت در بخش مسابقه انتخاب شدند.
یازدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مقاومت، انقلاب و دفاع مقدس از 29 شهریور تا دوم مهرماه همزمان با هفته بزرگداشت دفاع مقدس در ایران و چند کشور جهان برگزار میشود.
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