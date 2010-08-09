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۱۸ مرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۵۱

مستند "من می توانم" به جشنواره اتحادیه رادیو و تلویزیون آسیا - اقیانوسیه راه یافت

ارومیه - خبرگزاری مهر: مستند ورزشی"من می توانم" تولید سیمای مرکز مهاباد به جشنواره اتحادیه رادیو تلویزیون های آسیا - اقیانوسیه راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در مهاباد، این مستند ورزشی پس از درخشش در هشتمین جشنواره بین المللی فیلم های ورزشی تهران، کسب سه جایزه و تندیس طلایی جشنواره و شرکت دربیست و هفتمین جشنواره بین المللی فیلمهای ورزشی میلان ایتالیا به جشنوارهABU  اتحادیه رادیو تلویزیونهای آسیا- اقیانوسیه راه یافت.

مستند "من می توانم" به تهیه کنندگی رحیم سالک و کارگردانی شیرکو سالک و نقش آفرینی یونس فیضی معلول جوان تولید شده است.

این مستند زندگی جوان پیرانشهری را به تصویر می کشد که هر دو پایش را با انفجار مین کاشته شده توسط عراقی ها در دوران دفاع مقدس از دست داده ولی با اراده و امیدواری علاوه بر کارهای کشاورزی به فعالیت های ورزشی نیز می پردازد.
 

کد مطلب 1130614

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