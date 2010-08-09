به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سید محمد سعیدی ظهر دوشنبه در دیدار با رئیس سازمان انتقال خون استان قم و جمعی از اهداکنندگان برتر و مستمر خون در استان، شاخص بالای اهدای خون استان قم در سطح کشور را قابل توجه و افتخارآمیز برای استان دانست و افزود: شهر قم از ابتدای تأسیس اسلام پایگاهی برای اسلام و مذهب حق تشیع بوده است و مردم آن همواره در طول تاریخ در عرصه‌های مختلف برای رضای خدا کار کرده‌اند که انشاء الله این سرعت، دقت و پیشگامی در کارهای خیر همواره برای مردم قم باقی بماند.



وی بیان کرد: هدف از آفرینش انسان، عبادت و بندگی خداوند است و اگر شخصی عبادت خدا را به جا نیاورد و در مسیر بندگی او حرکت نکند، فردی بدون استفاده خواهد بود و از پویندگی باز مانده است.



امام جمعه قم، عبادت را دارای ابعاد مختلفی چون عبادت اعضا و جوارح، سیاسی، اجتماعی و ... دانست و بیان داشت: اگر انسان به تمام ابعاد عبادت و بندگی خدا پایبند باشد، عبد صالح او خواهد بود و نمی‌توان در امر عبادت گزینشی عمل کرد و مثلا نماز خواند ولی در ماه رمضان که پای خویشتن داری به میان می‌آید سرباز زد و یا نمی‌شود نماز خواند ولی از مال خود برای پرداخت زکات، خمس و یا مالیات گذشت نکرد.



سعیدی همچنین خاطر نشان کرد: ما مسلمانیم و باید طبق دستورات اسلام و ائمه معصومین(ع) عمل کنیم و به هر آنچه بر عهده ما قرار داده شده عمل کنیم.



اهدای خون مصداق احسان به دیگران و گذشتن از جان در راه کمک به آنان است



وی یکی از عرصه‌های حضور عبد صالح در بندگی خداوند را احسان به دیگران و گذشت مال و جان خود برای کمک به دیگران عنوان کرد و ابراز داشت: احسان به دیگران از طریق انفاق جان می‌تواند در عرصه‌های مختلفی صورت گیرد که یکی از آن عرصه‌ها و راه‌ها اهدای خون به نیازمندان دریافت خون است و در واقع شخصی که خون خود را اهدا می‌کند از یکی از ارزشمندترین عناصر وجود خود یعنی خون خویش برای رضای خدا و کمک به دیگران گذشت کرده است که به لطف خداوند در بدن انسان سریعا خون تازه جایگزین خون اهدا شده می‌شود.



سعیدی به اهدای رایگان خون در کشور ایران بدون پرداخت هیچ وجهی به اهداکننده اشاره کرد و افزود: وقتی اهدای خون بدون دریافت هیچ وجهی و تنها برای رضای خداوند و کمک به بندگان او صورت گیرد و نه خوش آمد دیگران، بدون شک پاداش ارزشمندی در نزد خداوند خواهد داشت.



وی در پایان با بیان این که تا به حال دانشمندان نتوانسته اند به خون مصنوعی دست پیدا کنند و خون طبیعی در بدن انسان هیچ جایگزین ساخت دست بشر را تا به حال تجربه نکرده است، خاطرنشان کرد: نیاز به اهدای خون همواره وجود دارد و در ماه مبارک رمضان نیز یکی از عبادت هایی که می‌تواند انجام شود همین اهدای خون به نیازمندان دریافت خون است.