پنج پالایش در انقلاب اسلامی/ انقلاب ایران منافع مستکبران را به خطر انداخت

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حسین نوری همدانی از مراجع تقلید صبح دوشنبه در سومین روز از سفر به مازندران در جلسه شورای اداری مازندران در حسینیه عاشقان سپاه کربلای ساری با مهم ارزیابی‌کردن مراتب تقوا در دین مبین اسلام و با اشاره به اینکه هر دری از بهشت مخصوص طایفه‌ای است افزود: در حدیثی آمده است که یکی از درهای بهشت مخصوص روزه داران است و کسانی که با استقبال از این ماه برای تقرب به خداوند گام بر می دارند از اجر و پاداش اخروی بسیاری برخوردار خواهند شد.

این مرجع تقلید قرآن را بزرگترین معجزه عنوان کرد و نزول قرآن کریم و وجود شب قدر را از جمله برکات ماه مبارک رمضان برشمرد و ادامه داد: نزول قرآن یکی از برکات ماه مبارک رمضان است و تطهیر و پاک کردن مال در روح انسان اثرات بسیاری دارد.

این مرجع تقلید در ادامه با بیان اینکه انقلاب اسلامی دارای دشمنان کینه توزی است که از ابتدای پیروزی این نظام الهی تا کنون به دنبال ضربه زدن به آن هستند خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی ایران منافع مستکبران عالم را به خطر انداخت و قدرتهای استکباری که مسائل اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کشورها را در استثمار خود قرار داده بودند و کشورهای ضعیف را زیر سیطره خودشان داشتند و حتی مباحث اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشورها با میل آنها رقم می‌خورد امروز آنها را عصبانی کرده است.

وی با بیان اینکه استکبار جهانی تاریخ بسیار سیاهی دارد ادامه داد: این انقلاب مستضعفان را بیدار کرد و اتحاد آنها را هر روز بیشتر کرده و امروز نقاب از چهره استکبار کنار رفت.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی پنج پالایش داشت از کنار زدن لیبرالها و ملی‌گراها، بنی صدر و منافین، باند مخوف مهدی هاشمی، سکولارها و دوم خردادیها و حوادث سال گذشته به عنوان پنچ پالایش مهم انقلاب اسلامی در طول 30سال عنوان کرد.

نوری همدانی با اشاره به اینکه لیبرالها و ملی گراها آن زمانی که لانه جاسوسی تسخیر شد تعدادی از اینها سر کار بودند و بعد یکجا استعفا کردند چون میل داشتند کم کم با آمریکا و اروپا آشتی کنند ولی ما نمی توانیم با آنها آشتی کنیم مگر اینکه فکر خودشان را تغییر دهند.

وی در ادامه منافقین و بنی صدر را دومین پالایش انقلاب اسلامی دانست و تصریح کرد: منافقینی آمده بودند و مقداری از مبانی سوسیالیسم، کمونیسم و اسلام را قاطی کرده بودند و مبنای کار خود قرار دادند و بعد نیز دست به اسلحه بردند و بسیاری از شخصیتهای بزرگ این نظام را به شهادت رساندند.

نوری همدانی سکولارها و دوم خردادیها را نیز چهارمین پالایش انقلاب دانست و تصریح کرد: آنها به میدان آمدند در میان آنها برخی افراد پیدا شدند که ارزشهای اسلامی را به سخره گرفتند و زیر سئوال بردند.

وی حوادث انتخابات سال گذشته را نیز سبب پالایش دیگر در انقلاب اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: بعد از ا‌نتخابات سال گذشته افرادی به عنوان فتنه گر و اغتشاشگر به دشمنان چراغ سبز نشان دادند و اینها نیز شناخته شدند و کنار رفتند از این رو با این افراد نیز ما نمی‌توانیم آشتی کنیم.

آیت الله نوری همدانی در ادامه سفرش به مازندران با آیت الله عبدالله نظری از علمای برجسته مازندران دیدار کرد.

حضور در جمع طلاب حوزه علمیه بابل و شرکت در یادواره شهدای تنکابن و دیدار با مردم غرب مازندران از برنامه های سفر نوری همدانی به مازندران است.