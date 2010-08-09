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۱۸ مرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۰۵

"دغدغه‌ها و پاره گفته‌ها" به چاپ رسید

"دغدغه‌ها و پاره گفته‌ها" به چاپ رسید

کتاب "دغدغه‌ها و پاره گفته‌ها" نوشته علی فتحی(حاج‌فتحعلی) از سوی نشر گواهان منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب مجموعه‌ای است از مقالات، خاطرات و نامه های این نویسنده که در شش فصل گرد آمده است.

فصل اول کتاب با عنوان "خاطره" به دو مطلب درباره دستگیری و زندانی شدن علی فتحی در ایام پیش از انقلاب اختصاص دارد.فصل دوم تحت عنوان " اجتماعیات"( یادداشت‌های تاریخی و اجتماعی)شامل مقالاتی درباره نهضت جنگل، روشنفکری، وحدت و عمل‌گرایی است.

"سین سیاست" فصل سوم کتاب"دغدغه‌ها و پاره گفته‌ها" است که "مقایسه قانون‌های اساسی ملل" و" آگاهی بخشیدن به جامعه" از مقالات آن به شمار می‌رود.

فتحی در فصل چهارم کتاب با عنوان "دغدغه‌های دینی" به تشریح  و تبیین آرای خود در این عرصه می‌پردازد.فصل پنجم کتاب نیز تحت عنوان " نامه‌نگاری‌ها" دربرگیرنده نامه‌هایی است که این نویسنده برای اهالی فرهنگ و مطبوعات ارسال کرده است.

کتاب"دغدغه‌ها و پاره گفته‌ها" با فصلی تحت عنوان" وصیت نامه"( نصیحت‌نامه) به پایان می‌رسد.

این کتاب در 173 صفحه و 2000 نسخه به قیمت 3300 تومان انتشار یافته است.

 

کد مطلب 1130619

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