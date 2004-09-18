به گزارش خبرگزاري "مهر" متن اطلاعيه جامعه مدرسين حوزه علميه بدين شرح است :

ارتحال عالم وارسته و مجاهد خستگي‌ناپذير، حضرت‌ آيت‌‌ا… سيد حسن ديباجي عضو محترم شوراي ائمه جماعات استان قم كه همواره زندگي زاهدانه خود را وقف امور خير و عام‌المنفعه شهر قم نمود مورد تأسف و تأثر عميق گرديد. جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ارتحال اين روحاني مجاهد را به محضر مقدس حضرت بقيه ‌ا… الاعظم «ارواحنا فداه»، مقام معظم رهبري «مد ظله العالي»، مراجع عظام تقليد « دامت بركاتهم»، حوزه علميه قم و بيت معظم به خصوص فرزندان ايشان و عموم مردم متدين استان تسليت مي‌گويد.