به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغریزدانی در بیست وهفتمین اجلاس روسای آموزش و پرورش مناطق کشور، در تشریح مصوبات کارگروه پرورشی افزود: توجه جدی به برگزاری و اقامه نماز جماعت در تمام دوره های تحصیلی و توجه به آن در برنامه رسمی مدرسه ، تربیت نیروی انسانی متخصص ، با ذوق و انگیزه برای توسعه مدارس قرآن و اطلاع رسانی و آموزش مناسب در این زمینه ، تقویت اعتبار مسابقات قرآنی و نماز در جهت نوآوری و کیفیت بخشی آنها، گسترش مراکز و محافل پرسش و پاسخ دینی برای مواجهه و پاسخگویی به شبهات از جمله مصوبات این کارگروه در حیطه قرآن و نماز است.

وی تصریح کرد: ‌فرهنگ سازی در زمینه عترت و اهل بیت (ع) در قالب پورتالها و وب سایتهای وزارت آموزش و پرورش، توجه به گسترش برنامه ها و خدمات برای ارتقای نرخ مطالعه و کتابخوانی در مدارس، مشارکت و توجه جدی برای برگزاری باشکوه نمایشگاه های کتاب در 40 هزار مدرسه کشور، گسترش تعامل سازمان تبلیغات، معاونت پرورشی و سازمان دانش آموزی در جهت حمایت از هیات های دانش آموزی ، اجرای گفتمان های دینی در مدارس و آموزش و توسعه علوم قرآنی، گسترش تعاملات بین حوزه های هنری سازمان تبلیغات در استان ها و آموزش و پرورش برای بسط و توسعه فرهنگ و معارف دینی در زمینه پرورشی تصویب شد.

یزدانی در پایان ساماندهی و هماهنگی در کنار تنوع بخشی تشکلهای دانش آموزی و فعالیت های آن ها در مدارس برای هم افزایی و یکپارچه سازی اهداف، ماموریت ها و خدمات و برنامه های آنها، اجرای طرح یاورمربی برای تفویض وظایف تشکل ها به آنها، احیای‌ پست های سازمان دانش آموزی در سطح مناطق وشهرستانها را از جمله مصوبات این کارگروه در زمینه تشکلهای دانش آموزی برشمرد.