تهاجم دیجیتالی به فرهنگ خاورمیانه به تغییرات سیاسی منجر نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، "رامی خوری" سردبیر روزنامه لبنانی دیلی استار و مدیر "مؤسسه ایسام فارس" در مؤسسه سیاست عمومی و امور بین الملل در دانشگاه آمریکایی بیروت طی مقاله ای می گوید: زمانی که آژانس آمریکایی برای توسعه بین المللی برنامه خود را در راستای آموزش جوانان عرب بمنظور استفاده بهتر از اینترنت و فناوری های دیجیتال برای فعالیت های سیاسی، پشتیبانی، شفافیت بیشتر، مسئولیت و دیگر رفتارهای دموکراتیک اعلام کرد من متعجب شدم.

وی با اشاره به درخواست دولت اوباما برای همکاری بین آمریکا و جهان اسلام در ادامه می نویسد: پس از شنیدن این موضوع دو پرسش مهم به ذهن من خطور کرد و امیدوارم دولت آمریکا این مسئله را کمی جدی تر از زمانی که تحلیلگران این کشور پیامدهای جنگ افغانستان و عراق را ارزیابی می کردند مورد ارزیابی قرار دهند.

رامی خوری در ادامه به این دو نکته اشاره می کند و می نویسد: نکته اول درباره تاثیر واقعی این رسانه ها بر فرهنگ سیاسی جوانان عرب است که از این رسانه جدید استفاده می کنند. دوم درباره مناسب ترین شیوه برای آمریکا یا هر طرف خارجی دیگر برای ترویج اینگونه رسانه است.

به عقیده رامی خوری دلیل کار غربی ها این است که آنها می خواهند با این کار، خود را از برخی از انتقادات آشکار در باره سیاست های متناقض خود خلاصی دهند، سیاستی که اعتبار آنها را زیر سؤال می برد و در واقع آنها را خیلی احمق جلوه می دهد. کسی نمی تواند این نکته را جدی بگیرد که آمریکا یا هر کشور دیگر غربی که با کمک به جوانان عرب به فعالیت های سیاسی کمک مالی می کند، در همان حین به قدرتهای عربی برای تقویت قدرتشان پول و اسلحه می دهد. دولتهایی که تغییرات در آنها هدف فعالیت های سیاسی این جوانان است.

این تحلیلگر در ادامه آورده است: این یک موضع سخت و غیر قابل توجیه است که یک کشور خارجی بخواهد فعالیت سیاسی و پلورالیسم را در خاورمیانه ترویج کند. این مسئله به اعتبار غرب آسیب می زند و به تغییرات مهم در فرهنگ سیاسی ما هم منجر نخواهد شد و اغلب چهره فعالان محلی را تار کرده و آنها را بعنوان نوکر دولتهای غربی معرفی می کند و امیدوارم که آمریکا و دیگر کشورهای غربی در تهاجم دیجیتالی به فرهنگ جوانان غربی به شیوه ای که در جنگ نظامی علیه افغانستان عراق استفاده کردند روی نیاورند و کمی صداقت در رفتارهای خود بگنجانند.