صدور اولین سند الکترونیکی گواهی مبدا بین کشورهای آسیایی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق مفتح امروز در یک نشست مطبوعاتی با اشاره به تاکید وزیر بازرگانی مبنی بر گسترش تجارت الکترونیک در حوزه بازرگانی داخلی و خارجی کشور، گفت: در زمینه نظام بازرگانی کشور، وزارت بازرگانی مکلف به تسهیل امر بازرگانی است و باید شرایطی را فراهم کند که در کار بازرگانی سهولت ایجاد شود.

معاون توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک وزیر بازرگانی افزود: یکی از هدف گذاری ها این است که در تجارت خارجی هزینه تبادل کالا به حداقل رسانده شود، ضمن اینکه در بازرگانی داخلی نیز هزینه مصرف کنندگان در دسترسی به کالا به حداقل رسد.

وی تصریح کرد: دو پارامتر در قیمت تمام شده کالا موثر هستند که شامل هزینه تولید کالا و هزینه مبادله و جابه جایی کالا می شود، بنابراین کاهش هزینه های قیمت تمام شده باید در این دو پارامتر متمرکز شود نظیر اینکه باید بهره وری را در یک سیستم افزایش داد تا بتوان قیمت تمام شده را به حداقل رساند.

به گفته مفتح، وظیفه ذاتی وزارت بازرگانی کاهش هزینه توزیع و مبادله کالا است که در این فضا بازرگانی داخلی و خارجی کشور نیازمند فراهم آوردن زیرساخت تسهیل در روابط تجاری و کاهش هزینه مبادله کالا هستند. هر دوی اینها صرفا در فضای تجارت الکترونیک می تواند شکل گیرد. بنابراین باید در راستای گسترش فضای فناوری اطلاعات کار جدی صورت گیرد.

وی سپس به راه اندازی سامانه خرید نقدی گندم اشاره و تصریح کرد: خرید گندم در کشور 35 هزار میلیارد ریال گردش مالی دارد و صرفا زمانی که بستر تجارت الکترونیک فراهم شد، کشاورزان توانستند پول خود را نقدی دریافت کنند.

مفتح همچنین به وجود فسادهایی در توزیع کالاهای یارانه ای میان مردم اشاره کرد و گفت: با راه اندازی سامانه های الکترونیکی میزان خطا در توزیع کالاهای یارانه ای را به حداقل رساندیم و رمز موفقیت در این فضا بهره گیری از فناوری اطلاعات است.

وی گفت: وزیر بازرگانی با احساس ضرورت گسترش فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک در حوزه بازرگانی معاونتی مستقل را مسئول نهادینه کردن تجارت الکترونیک در کشور کرده است.

معاون وزیر بازرگانی با اشاره به ضرورت راه اندازی امضای الکترونیک به عنوان یک زیرساخت، خاطر نشان کرد: در زمینه تسهیل تجاری نیز دبیرخانه سازمان تسهیل تجاری منطقه آسیا از تایوان به ایران منتقل شده است، ضمن اینکه اخیرا پیشنهاد ایران مبنی بر اینکه اولین سند گواهی مبدا بین کشورهای آسیایی به صورت الکترونیکی صادر شود، به تصویب رسیده است.

مفتح ادامه داد: وزارت بازرگانی به دنبال این است که تبادل اسناد را در بین ارگانهای مختلف متولی امر بازرگانی خارجی به صورت الکترونیکی صورت دهد.

وی اظهار داشت: در زمینه دریافت مجوز ایجاد مراکز میانی سه گروه درخواست داده اند که شرایط برای آنها مطرح شده و قرار است تمهیدات سخت افزاری و نرم افزاری لازم را فراهم آورند.

به گفته مفتح، امضاهای الکترونیکی باید در جایی ثبت شده و اصالت گیرد. بر همین اساس، مراکز میانی، بانکهایی هستند که با توجه به اسناد ارائه شده اجازه امضای الکترونیکی را صادر می کنند.

وی همچنین در خصوص طرح خرید اعتباری کالا توسط کارمندان دولت گفت: وزارت بازرگانی با همکاری بانکها، وزارت صنایع و شبکه صنفی کشور قصد دارد تا کالاهای مورد نیاز کارمندان دولت را در اختیار آنها قرار دهد.

مفتح تاکید کرد: البته این کار مختص کارمندان دولت نیست بلکه بستری فراهم شده است تا آحاد مردم بتوانند از آن بهره گیرند و واسطه ها نیز به شدت کاهش یابند.