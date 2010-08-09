هدف ما رسیدن به آرمانشهر اسلامی ـ ایرانی است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر خوراکیان رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در نشستی خبری به تشریح فعالیتهای سازمان به ویژه در ایام ماه مبارک رمضان پرداخت.



وی با اشاره به دهه عدالت و پیشرفت و همچنین شرایط خطیر و حساس کشور نقش تهران را به عنوان مرکزیت نظام جمهوری اسلامی ایران در معرفی تمدن اسلامی به جهان بسیار مهم دانست.



خوراکیان با اشاره به فعالیتهای فرهنگی به عنوان مهمترین و تأثیرگذارترین مسائل گفت: در دوره جدید فعالیت‌های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران حرکت به سوی آرمان‌شهر اسلامی ایرانی هدف قرار داده شده است. برای تحقق این هدف چهار رکن "بحث رفاه مادی"، "روحیه آرمانی و انقلابی"، "برخورداری از ارزش‌های اخلاقی" و "عدالت اجتماعی" مورد توجه قرار گرفته است.



رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران خاطرنشان کرد: هدف نهایی ما اقتدار معنوی تهران است که برای تحقق اهداف دهه عدالت و پیشرفت و همچنین برای عبور کشور از شرایط خطیر و حساس فعلی بسیار تعیین کننده و تأثیرگذار است.



خوراکیان تقویت روح وحدت و همگرایی و ایجاد فضایی صمیمی در شهر تهران همچنین رعایت حرمت و قداست ماه رمضان را از اهداف سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در برنامه‌های مدنظر برای ایام ماه رمضان ذکر کرد.



وی افزود: ما با عنوان کلی "بر آستان جانان" برنامه‌های ماه رمضان را برگزار می‌کنیم و با برنامه "سروش سعادت" سه روز مانده به آغاز ماه به پیشواز این ماه مبارک می‌رویم. البته این برنامه در دو روز اول ماه مبارک رمضان هم برگزار می‌شود. در برنامه "سروش سعادت" پنج کارناوال در پنج مسیر حرکت می‌کنند که مولودی خوانی، تواشی و گلاب پاشی از جمله برنامه‌های در نظر گرفته شده در این کارناوال‌ها است.



رئیس سازمان فرهنگی شهرداری تهران از اجرای ویژه برنامه‌های شبانه در 15 بوستان شهر تهران به عنوان یکی دیگر از برنامه‌های ماه رمضان نام برد و گفت: در هشت بوستان این ویژه‌ برنامه‌ها قبل از افطار برگزار می‌شود و در هفت بوستان دیگر بعد از افطار این برنامه‌های اجرا می‌شوند. در این ویژه برنامه‌ها گروه سرودی از حزب‌الله لبنان هم میهمان ما خواهد بود. همچنین در کنار برنامه‌ها نمایشگاه‌ها و غرفه‌هایی هم برای ارائه خدمات فرهنگی گنجانده شده است.

ما سعی کردیم پروژه‌های فاخر سینمایی در سازمان تولید کنیم که فیلم "طلا و مس" یک نمونه موفق از آن است

اجرای برنامه‌های "شبهای شیدایی" در باغ موزه دفاع مقدس و همایش و نشستهای قرآنی در این مکان، انتشار روزشمار "فرصت آسمانی" در 58 هزار نسخه، برگزاری جشنهای "سحر خیزان کوچک" در 22 منطقه تهران، ارائه 16 هزار بسته افطار ساده در برنامه "افطار ساده"، برگزاری جشنواره "شمیم یار"، انتشار کتاب اتوبوس در 50 هزار نسخه، اهدای مجموعه هفت جلدی "بهارالانوار" به ائمه جمعه شهر تهران، برگزاری جشنواره "رحمت‌ للعالمین" ویژه رسوم و سنتهای ملل اسلامی در فرهنگسرای ملل، اجرای برنامه "عمری با قرآن" در 16 ماه رمضان و مسابقه "30 جرعه از رمضان" از دیگر فعالیت‌های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در ایام ماه رمضان است.



خوراکیان درباره کنترل فعالیتهای فرهنگسراهای شهر تهران اظهار داشت: کثرت و پراکندگی برنامه‌ها یکی از نقاط ضعف برنامه‌های سازمان بوده و امسال مأموریت‌هایی در حوزه سبک زندگی، هویت ملی، دینی و انقلابی و مدیریت تربیت فرهنگی تدارک دیده شده است. 60 درصد برنامه‌ها در این مأموریت‌ها گنجانده شده و 40 درصد از فعالیت‌های فرهنگسراها در اختیار خودشان است.



وی با اشاره به فعالیت مستقل و هویت جدی‌تر مؤسسه "تصویر شهر" به عنوان نشانه‌ای از رویکرد جدی سازمان به فیلم و سینما گفت: ما سعی کردیم پروژه‌های فاخر سینمایی در سازمان تولید کنیم که فیلم "طلا و مس" یک نمونه موفق از آن است. البته موفقیت‌های بالاتری در حال جمع‌بندی است و تلاش داریم بعضی از این محصولات را به جشنواره فیلم فجر امسال برسانیم.



رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران درباره اختلافات موجود در حمایت از فیلم "40 سالگی" با وجود قرارداد با سازمان تأکید کرد: در تمام فیلمهایی که منجر به قراردادی می‌شود نقش ما به اندازه سهمی که داریم در بحثهای محتوایی محفوظ است. اختلاف سازمان با فیلم "40 سالگی" بر سر بحثهای محتوایی است. ضمن اینکه قراداد با سازمان هم قطعی نشده و کسی که امضا کننده قراداد در سازمان بوده به لحاظ حقوقی نمی‌توانسته این کار را انجام دهد. قابل قبول نیست که ما در پروژه‌ای مشارکت کنیم که با نکات اصلی آن اختلاف اساسی داریم.



خوراکیان درباره طرح "اذان تا اذان" توضیح داد: برنامه‌ای برای نمایش فیلم‌های سینمایی در سطح پردیس‌های سینمایی در نظر گرفته شده است که طی این برنامه فیلم‌هایی از دهه 70 سینمای ایران پخش می‌شود.