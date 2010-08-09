عملیات انتفال طرح فاضلاب فردوس و اسلامیه اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مهدی دوستی صبح دوشنبه در بازدید از شبکه های آبرسانی شهر فردوس اظهار داشت: اعتبار پیش‌ بینی شده است برای ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر فردوس افزون بر 15 میلیارد تومان بر اساس برآورد سال 87 است که در صورت تحقق تامین اعتبار طرح مطابق برنامه، طی پنج سال آینده به اتمام می‌ رسید.

وی تصریح کرد: مطالعات طرح فاضلاب فردوس در دو فاز یک و دو با اعتباری معادل 160 میلیون تومان به اتمام رسیده است.

سرپرست شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی اظهار داشت: یک ‌میلیارد و 200 میلیون تومان اعتبار برای آغاز عملیات اجرایی طرح فاضلاب این شهر در قانون بودجه سال جاری مصوب شده است.

دوستی اضافه کرد: این طرح شامل اجرای چهار کیلومتر خط انتقال و 138 کیلومتر شبکه فرعی، 39 کیلومتر شبکه اصلی و احداث تصفیه‌خانه به روش لجن فعال با ظرفیت 13 هزار متر مکعب در شبانه ‌روز برای جمعیت 70 هزار نفر در افق طرح سال 1415 است.

وی افزود: تصفیه ‌خانه این طرح در زمینی به مساحت 5/6 هکتار و در دو مدول 35 هزار نفری احداث می ‌شود که در آغاز عملیات اجرای این طرح، عملیات کلنگ ‌زنی خط انتقال فاضلاب شهر فردوس تا نیمه سال جاری انجام می ‌شود.

دوستی اعتبارات مصوب سال جاری برای طرح‌های فاضلاب استان در شهرهای بیرجند، فردوس، سربیشه و قاین را 96 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این اعتبارات در شهر بیرجند به میزان چهار میلیارد و 300 میلیون تومان، شهر قاین دو میلیارد و 800 میلیون تومان و در شهرهای سربیشه و فردوس هر کدام به میزان یک‌ میلیارد و 200 میلیون تومان برنامه ‌ریزی شده است.