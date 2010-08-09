20 کارخانه فولادسازی در بلاروس ساخته می شود

داریوش هندویی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری اظهار داشت: اماکن سرمایهگذاری زیادی در کشور بلاروس برای سرمایهگذاران مازندران در این کشور وجود دارد و این استان به لحاظ غنی بودن در کشاورزی و برخی منابع معدنی توان ورود و سرمایهگذاری به معادن بلاروس را دارد.
وی با بیان اینکه در صادرات منابع معدنی کارهای زیادی میتوانیم انجام دهیم، ادامه داد: ذخایر عظیم معادن سنگ آهن ما با روسیه قابل مقایسه نیست و در زمینه فلورین نخستین تولیدکننده در کشور هستیم.
رئیس خانه صنعت و معدن مازندران با اشاره به سفر قبلی خود به کشور بلاروس بیان داشت: ما پیشنهاد یک سرمایهگذاری مشترک در زمینه آهن اسنفجی برای مواد اولیه BMZ دادهایم که مورد استقبال قرار گرفت.
هندویی تصریح کرد: پیشنهاد خرید بخشی از سهام BMZ که مواد مورد نیاز شرکت گاز و سدسازی است را دادیم، همچنین در20 شهر بلاروس 20 کارخانه فولادسازی با تولید 60 هزار تن ساخته میشود.
وی با بیان اینکه برگشت سرمایهگذاری در بلاروس به مدت 1.5 سال است، خاطرنشان کرد: وزیر صنایع بلاروس از سرمایهگذاران صنعتی در این کشور استقبال میکند.
هندویی از فروش آهن اسفنجی به بلاروس خبر داد و افزود: اینکه آهن اسفنجی را هر تولیدکنندهای نمیفروشد و حکم نان شب را برای تولیدکننده دارد این کار شدنی است و در صورت توافق با مدیرعامل فولاد جنوب، این محصول به بلاروس ارسال میشود.
وی با بیان اینکه بلاروس برای پیشرفت اقتصادی نیاز به همکاری کشور سوم دارد، بیان داشت: فرصت خوبی برای سرمایهگذاری در این کشور وجود دارد و بهتر است فرصتسوزی در این زمینه انجام نشود.
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