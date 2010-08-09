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۱۸ مرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۱۴

دو نماینده از ایران به سی‌ودومین کنگره بین‌المللی ادبیات کودک می‌روند

دو نماینده از ایران به سی‌ودومین کنگره بین‌المللی ادبیات کودک می‌روند

سی‌ودومین کنگره بین‌المللی ادبیات کودک که از 17 تا 21 شهریور در اسپانیا برگزار می‌شود میزبان سیدعلی کاشفی‌خوانساری و فرزانه فخریان از ایران است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این کنگره که یک نشست دوسالانه است، افراد مرتبط با ادبیات کودکان و نوجوانان از سراسر جهان گردهم می‌آیند. گردهمایی در این کنگره فرصتی برای ارتباط، تبادل نظر و پیداکردن افق‌های جدید در رابطه با ارتقای ادبیات کودکان و نوجوانان است. هر دو سال یک بار یکی از 77 عضو IBBY که یک سازمان غیرانتفاعی است، میزبان کنگره هستند.

بررسی مقالات ارسال شده برای کنگره و مطرح شدن دیدگاه‌های صاحبنظران، گفتگو، میزگرد، سمینار، کارگاه و برگزاری نمایشگاه‌های مختلف از جمله فعالیت‌های کنگره 2010 است. مراسم اهدا‌ی جایزه هانس کریستین اندرسن، که به یک مؤلف یا تصویرگر اهدا می‌شود، اعلام فهرست افتخار و تقدیم لوح افتخار به مترجمان و اعلام برندگان جایزه آساهی به منظور ارتقا خواندن از دیگر برنامه‌های کنگره است.

محور اصلی گفتگو در کنگره سال 2010 قدرت اقلیت است. مطرح کردن دغدغه‌ها و مشکلات در رابطه با موقعیت محدودتر ادبیات کودکان و نوجوانان از دیدگاه ویراستاران، نویسنده‌ها و رسانه‌ها نسبت به ادبیات بزرگسالان، بحث جنسیت در ادبیات کودکان و نوجوانان، زبان در موضع اقلیت، مخاطبان و عدم دسترسی آن‌ها در موضع اقلیت، به عنوان موضوعات اصلی گفتگو در کنگره 2010 در نظر گرفته شده است.

مسئولان برگزارکننده اعلام کرده‌اند "جهانی کردن کثرت و شکیبایی از طریق ادبیات کودک " از جمله اهدافی است که در برگزاری این کنگره دنبال می‌کنند.

اعضای کمیته علمی کنگره شامل 8 نفرند که 4 نفر اسپانیایی و بقیه از کشورهای آمریکا، فرانسه و نیجریه هستند. اعضای کمیته سازمان‌دهی کنگره 20 نفر است که همه اسپانیایی هستند. اعضای این کمیته 20 نفری از میان نویسندگان، استادها، معلمان، ناشران، محققان، منتقدان، مترجمان و کتابداران انتخاب شده‌اند.

از ایران کاشفی‌خوانساری و فخریان که مقاله پژوهشی مشترک آنان در ارتباط با ادبیات کودکان اقلیت پذیرفته شده است، حضور دارند و بر اساس برنامه مقاله خود را در تاریخ 10 سپتامبر ارائه خواهند کرد.

کد مطلب 1130639

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