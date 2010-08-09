به گزارش خبرگزاری مهر، در این کنگره که یک نشست دوسالانه است، افراد مرتبط با ادبیات کودکان و نوجوانان از سراسر جهان گردهم میآیند. گردهمایی در این کنگره فرصتی برای ارتباط، تبادل نظر و پیداکردن افقهای جدید در رابطه با ارتقای ادبیات کودکان و نوجوانان است. هر دو سال یک بار یکی از 77 عضو IBBY که یک سازمان غیرانتفاعی است، میزبان کنگره هستند.
بررسی مقالات ارسال شده برای کنگره و مطرح شدن دیدگاههای صاحبنظران، گفتگو، میزگرد، سمینار، کارگاه و برگزاری نمایشگاههای مختلف از جمله فعالیتهای کنگره 2010 است. مراسم اهدای جایزه هانس کریستین اندرسن، که به یک مؤلف یا تصویرگر اهدا میشود، اعلام فهرست افتخار و تقدیم لوح افتخار به مترجمان و اعلام برندگان جایزه آساهی به منظور ارتقا خواندن از دیگر برنامههای کنگره است.
محور اصلی گفتگو در کنگره سال 2010 قدرت اقلیت است. مطرح کردن دغدغهها و مشکلات در رابطه با موقعیت محدودتر ادبیات کودکان و نوجوانان از دیدگاه ویراستاران، نویسندهها و رسانهها نسبت به ادبیات بزرگسالان، بحث جنسیت در ادبیات کودکان و نوجوانان، زبان در موضع اقلیت، مخاطبان و عدم دسترسی آنها در موضع اقلیت، به عنوان موضوعات اصلی گفتگو در کنگره 2010 در نظر گرفته شده است.
مسئولان برگزارکننده اعلام کردهاند "جهانی کردن کثرت و شکیبایی از طریق ادبیات کودک " از جمله اهدافی است که در برگزاری این کنگره دنبال میکنند.
اعضای کمیته علمی کنگره شامل 8 نفرند که 4 نفر اسپانیایی و بقیه از کشورهای آمریکا، فرانسه و نیجریه هستند. اعضای کمیته سازماندهی کنگره 20 نفر است که همه اسپانیایی هستند. اعضای این کمیته 20 نفری از میان نویسندگان، استادها، معلمان، ناشران، محققان، منتقدان، مترجمان و کتابداران انتخاب شدهاند.
از ایران کاشفیخوانساری و فخریان که مقاله پژوهشی مشترک آنان در ارتباط با ادبیات کودکان اقلیت پذیرفته شده است، حضور دارند و بر اساس برنامه مقاله خود را در تاریخ 10 سپتامبر ارائه خواهند کرد.
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