تقاطع غیر همسطح ابوذر ارومیه 200 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علیرضا رحمان زاده صبح دوشنبه در جلسه کارگروه زیربنایی آذربایجان غربی افزود: براساس توافق انجام شده شهرداری ارومیه با تامین اعتبار مورد نیاز تملک اراضی و طراحی پروژه، استانداری آذربایجان غربی با اختصاص 90 میلیارد ریال برای ساخت مرحله نخست طرح و وزارت راه و ترابری با اختصاص مابقی اعتبار در ساخت آن مشارکت می کنند.

وی با اشاره به اینکه عملیات اجرایی این طرح بزودی آغاز می شود، بیان داشت: پروژه تقاطع غیر همسطح ابوذر ارومیه از مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت به آذربایجان غربی بود.

مدیرکل راه و ترابری آذربایجان غربی اظهار داشت: تقاطع غیر همسطح ابوذر به صورت سه سطحی که بصورت دو پل 424 متری و 96 متری از سمت خیابان ابوذر به جاده شهید کلانتری و تقاطع جاده شهید کلانتری به سمت کمربندی خاتم الا نبیا احداث می شود.

به گفته رحمان زاده مرحله نخست این طرح با اعتبار اختصاص یافته از محل کمکهای استانی به صورت پل بطول 96 متر با عرض بیش از 14 متر از سمت خیابان ابوذر به جاده شهید کلانتری احداث می شود.

در ادامه این جلسه با افزایش اعتبار مورد نیاز تکمیل و ساخت پروژه آزمایشگاه رفرنس دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، مرکز آموزش هتل داری در ارومیه و تصفیه خانه های فاضلاب شهرک صنعتی یک و سه ارومیه موافقت و مقرر شد در کمیته فنی کارگروه میزان افزایش اعتبار ساخت تصفیه خانه فاضلاب های شهرک های صنعتی ماکو، سلماس، مهاباد و سدهای بابا احمد چالدران و جلدیان پیرانشهر بررسی شود.