کیفیت آب استخرهای شهرداری تهران کنترل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن علی غفاری با اشاره به فصل گرما و استقبال خانواده ها از استخرها تصریح کرد: باید برای حفظ ایمنی و سلامت شناگران تمامی جوانب بهداشتی و ایمنی را دقیقاً مورد نظر قرار داد چون استخرهای غیربهداشتی می توانند موجب بروز بیماری های پوستی، ‌اختلالات روده ای، ناراحتیهای چشمی و بیماریهای قارچی شوند.

مدیرعامل شرکت شهر سالم شهرداری تهران بررسی وضعیت بهداشتی و ایمنی استخرهای وابسته به شهرداری را وظیفه شرکت شهر سالم خواند و گفت: بازرسی از استخرهای وابسته به شهرداری تهران به صورت مداوم انجام شده و برحسب ضرورت نمونه برداری از آب استخرها نیز انجام می شود و نمونه ها پس از آن به منظور بررسی به آزمایشگاه شرکت شهر سالم ارجاع می شود.

غفاری خاطرنشان کرد: پس از انجام تست میزان کلی باکتریها و شمارش باکتریهای موجود در آب مطابقت آن با استانداردهای داخلی انجام پذیرفته و پیگیریهای لازم در این ارتباط صورت می گیرد.

وی افزود: البته آزمایشهای دیگری مثل سنجش میزان PH که باید بین 2/7 تا 8/7 و کلر آب که باید بین 1 تا 5/3 ppm باشد نیز در حین بازدید از استخرها و در محل ‌انجام می شود. همچنین آب استخرها از لحاظ خواص ظاهری و ‌کدورت و شفافیت نیز بررسی می شود.

غفاری همچنین با تاکید بر لزوم اجرای دستورالعمل بهداشت و ایمنی استخرهای وابسته به شهرداری گفت: کار بررسی وضعیت عمومی استخر، رختکن، ‌توالت، دستشویی، دوش ها ، سیستم گندزدایی و وضعیت بهداشت فردی کارکنان توسط کارشناسان بهداشت مرکز بهداشت شرکت شهر سالم انجام می شود و مندرجات فرمهای ارزیابی پس از درج در جداول پیگیری استخراج نتیجه شده و نتایج حاصله به مسئولین ذیربط شهرداری ارسال می شود.