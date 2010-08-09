افزایش دو برابری مهدهای کودک در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، علی عرب نژاد ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در سال 84 تعداد 30 مهد کودک شهری در استان فعال بوده که این تعداد به 65 مرکز رسیده است.

وی ادامه داد: توجه بسیار خوبی به کودکان مناطق روستایی برای ارائه آموزشهای فرهنگی و اجتماعی شده و مهدهای این مناطق از 34 مرکز به 113 مرکز در سال جاری افزایش یافته است.

به گفته وی به کودکان مناطق حاشیه نشین و محروم شهری و سکونتگاه های غیر رسمی نیز خدمات ارائه شده و مراکز ارائه خدمات این مناطق نیز به 9 مرکز رسیده است.

عرب نژاد بیان داشت: هم اکنون سه هزار و 209 کودک در مناطق شهری و سه هزار و 11 کودک از خدمات مهد کودک های شهری و روستایی بهره می برند.

وی پرداخت شهریه کودکان سه دهک پایین درآمدی را از دیگر اقدامات انجام شده در راستای توانمند سازی کودکان و ایجاد فرصت برابر برای آن ها دانست و گفت: در این شاخص نیز از صفر به هزار و287 کودک در سال جاری رسیده ایم.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی خراسان جنوبی بیان کرد: به منظور کم کردن مشکلات سو تغذیه در مناطق روستایی و حاشیه شهر طرح یک وعده غذای گرم در مهدهای کودک این مناطق به اجرا درآمده که سه هزار و 700 کودک مناطق روستایی و حاشیه شهر تحت پوشش این طرح هستند.

وی در خصوص مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست و بدسرپرست استان نیز گفت: اکنون 13 مرکز در استان فعالیت و از 146 کودک و نوجوان نگهداری می کنند.

وی راه اندازی اورژانس اجتماعی را از دیگر خدمات این سازمان عنوان کرد و افزود: خدمات اورژانس با چهار دستگاه آمبولانس در شهرهای بیرجند، قاین و فردوس ارائه می شود.

وی راه اندازی مرکز ساماندهی کودکان خیابانی و ارائه خدمات به 60 کودک در راستای کم کردن آسیبهای اجتماعی را از دیگر برنامه های اجرا شده دانست.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی خاطرنشان کرد: با اقدامات صورت گرفته زمینه برگشت کودکان بی سرپرست به خانواده از طریق فرزند خواندگی صورت گرفته و 56 کودک به خانواده ها تحویل شده اند.