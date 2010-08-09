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۱۸ مرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۴۷

افزایش دو برابری مهدهای کودک در خراسان جنوبی

افزایش دو برابری مهدهای کودک در خراسان جنوبی

بیرجند - خبرگزاری مهر: معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی خراسان جنوبی گفت: در راستای ارتقای حقوق کودکان، مهدهای کودک استان در پنج سال گذشته دو برابر افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، علی عرب نژاد ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در سال 84 تعداد 30 مهد کودک شهری در استان فعال بوده که این تعداد به 65 مرکز رسیده است.

وی ادامه داد: توجه بسیار خوبی به کودکان مناطق روستایی برای ارائه آموزشهای فرهنگی و اجتماعی شده و مهدهای این مناطق از 34 مرکز به 113 مرکز در سال جاری افزایش یافته است.

به گفته وی به کودکان مناطق حاشیه نشین و محروم شهری و سکونتگاه های غیر رسمی نیز خدمات ارائه شده و مراکز ارائه خدمات این مناطق نیز به 9 مرکز رسیده است.

عرب نژاد بیان داشت: هم اکنون سه هزار و 209 کودک در مناطق شهری و سه هزار و 11 کودک از خدمات مهد کودک های شهری و روستایی بهره می برند.

وی پرداخت شهریه کودکان سه دهک پایین درآمدی را از دیگر اقدامات انجام شده در راستای توانمند سازی کودکان و ایجاد فرصت برابر برای آن ها دانست و گفت: در این شاخص نیز از صفر به هزار و287 کودک در سال جاری رسیده ایم.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی خراسان جنوبی بیان کرد: به منظور کم کردن مشکلات سو تغذیه در مناطق روستایی و حاشیه شهر طرح یک وعده غذای گرم در مهدهای کودک این مناطق به اجرا درآمده که سه هزار و 700 کودک مناطق روستایی و حاشیه شهر تحت پوشش این طرح هستند.

وی در خصوص مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست و بدسرپرست استان نیز گفت: اکنون 13 مرکز در استان فعالیت و از 146 کودک و نوجوان نگهداری می کنند.

وی راه اندازی اورژانس اجتماعی را از دیگر خدمات این سازمان عنوان کرد و افزود: خدمات اورژانس با چهار دستگاه آمبولانس در شهرهای بیرجند، قاین و فردوس ارائه می شود.

وی راه اندازی مرکز ساماندهی کودکان خیابانی و ارائه خدمات به 60 کودک در راستای کم کردن آسیبهای اجتماعی را از دیگر برنامه های اجرا شده دانست.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی خاطرنشان کرد: با اقدامات صورت گرفته زمینه برگشت کودکان بی سرپرست به خانواده از طریق فرزند خواندگی صورت گرفته و 56 کودک به خانواده ها تحویل شده اند.

کد مطلب 1130649

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