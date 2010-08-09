کافی نبودن میزان نظارت بر مصوبات شوراها مشکلات را افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر در نظر آباد، مهدی چمران پیش از ظهر دوشنبه در اولین همایش آموزشی شوراهای اسلامی و شهرداری های استان تهران در نظر آباد افزود: لازم است شورای عالی استانها نظارت خود را بر مصوبات شوراهای پایین دست افزایش دهد و در این زمینه همه موارد لازم رعایت شود تا همه شوراها در یک راستا حرکت کنند.

وی ادامه داد: شوراهای شهر و روستا طبق وظیفه در تلاش هستند تا شهرها و روستاها را اداره کنند و باید زمینه های لازم برای تحقق این امر فراهم شود تا شاهد عملی شدن مدیریت واحد شهری باشیم.

این مسئول بیان کرد: شوراها همواره وظایف مهمی بر عهده داشته اند و بدون تحقق مدیریت واحد شهری نمی توانند وظایف محوله را به نحو مطلوب انجام دهند.

درآمد شهرداریها متکی به ساختمان سازی نباشد

چمران اظهار داشت: نباید درآمد شهرداری ها متکی به ساختمان سازی باشد زیرا ممکن است ساختمان سازی گاهی گرفتار رکود شود که این امر برای شهرداری ها و درآمد آنها مشکل ایجاد می کند.

وی ادامه داد: باید فکری اساسی داشته باشیم تا مشکل کمبود درآمد در شهرداری ها حل شود و برای آنها درآمد پایدار در نظر بگیریم تا دغدغه مالی کمتری داشته باشند.

کمبود درآمد شهرداریها گاهی موجب عقب افتادن حقوق کارگران می شود

این مسئول گفت: مشکل کمبود درآمد شهرداری ها باعث می شود گاهی آنها نتوانند حقوق رفتگران خود را به مدت چند ماه بپردازند که این امر آثار بسیار نامطلوبی دارد و باید زمینه های رفع این مشکل فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: بخشی از درآمد شهرداریها باید از محل مالیات تامین شود و مشکل کمبود درآمد شهرداری به صورت ریشه ای و اصولی حل شود ضمن اینکه باید همواره در این خصوص برنامه داشته باشیم و طبق برنامه ریزی عمل کنیم.

شهرداریها و شوراها چشم انداز 20 ساله داشته باشند

چمران اضافه کرد: لازم است شهرداری ها و شوراها برای خود چشم انداز بیست ساله داشته باشند و همواره خود را ارزیابی کنند تا بتوانند چشم انداز درست و واقع گرایانه ای از عملکرد خود داشته باشند.

وی افزود: تحقق مدیریت واحد شهری نیازمند هماهنگی و تعاون مطلوب از سوی همه وزارتخانه ها و دستگاه های ذیربط است و همه باید برای تحقق این امر تلاش کنند.