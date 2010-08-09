به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد پولتری، این همایش به مناسبت برگزاری نخستین نمایشگاه حلال صورت می‌گیرد که قرار است طی روزهای 12 تا 15 سپتامبر (21 تا 24 شهریورماه)از سوی مرکز همایشهای دوسلدورف، دی تی فود و سازمان کنترل غذای قبله برگزار شود.

نمایندگان برجسته صنایع غذایی حلال در اروپا در میان شرکت‌کنندگان و سخنرانهای این همایش خواهند بود که در آن میان می‌توان به خالد حنفی از فرانکفورت، عادل الرزگوی از مرکز اسلامی مونیخ، طلعت کمران از موسسه ادغام و گفتگوی بین ادیان در منهایم، علی جعفر سعد از مسجد الهادی در کیل و دکتر جواد محقق از مرکز اسلامی هامبورگ اشاره کرد.

این همایش دربرگیرنده 5 گروه کاری خواهد بود و با قرائت بیانیه نهایی خاتمه خواهد یافت. کارشناسان با این بیانیه متعهد می‌شوند که تا سال 2015 به طور مرتب همایشهایی تشکیل داده تا بتوانند راه‌حلی برای پرسشهای مهم این عرصه پیدا کنند.

هدف اصلی از این گردهمایی‌ها ایجاد فرآیند تأیید غذای حلال و استانداردهای برای صنایع غذایی حلال اروپا است.