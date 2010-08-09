جذب 14 میلیارد دلار برای توسعه میادین نفتی خلیج فارس

ایرج پور شریف در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت امضای قراردادهای جدید نفت و گاز در شرکت نفت فلات قاره ایران، گفت: حجم قراردادهای منعقده در شرکت نفت فلات قاره در سالهای قبل از 1385 سالانه پایین‌تر از 400 میلیون دلار بوده است.

رئیس امور قراردادهای شرکت نفت فلات قاره ایران با بیان اینکه از سال 1385 تاکنون در زمینه انعقاد و جذب بودجه به رقم بی سابقه ای رسیده ایم، تصریح کرد: در مجموع از سال 1385 تاکنون حدود 14 میلیارد دلار بودجه در این مجموعه نفتی جذب شده است.

وی میزان امضای قراردادهای نفتی در سال 1385 را حدود 3.1 میلیارد دلار عنوان کرد و افزود: اما در سال 1386 مجموع قراردادها و الحاقیه های مبادله شده در شرکت نفت فلات قاره ایران به 5 میلیارد دلار رسیده است.

این مقام مسئول از جذب 3.7 میلیارد دلار بودجه و اعتبارات مالی در سال 1387 خبر داد و یادآور شد: اما سال گذشته روند جذب اعتبارات در شرکت نفت فلات قاره به 1.7 میلیارد دلار کاهش یافته است.

پورشریف با تاکید بر اینکه در چهار سال گذشته تاکنون در مجموع حدود 14 میلیارد دلار قرارداد و با اعتبارات جذب شده است، اظهار داشت: به طور حتم اگر تحریمهای تحمیلی نبود میزان امضای قراردادها و جذب اعتبارات از مرز 14 میلیارد دلار عبور می کرد.

در همین حال پیشتر محمود زیرکچیان زاده هم با اشاره به اختصاص 30 میلیارد دلار برای توسعه میادین نفت و گاز ایران در خلیج فارس تا 5 سال آینده به خبرنگار مهر، گفته بود: هم اکنون عملیات اجرایی تمامی میادین مشترک نفت و گاز ایران در خلیج فارس آغاز شده و برای افزایش تولید در این میادین برنامه ریزی کرده ایم.

مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره ایران با یادآوری اینکه از 30 میلیارد دلار سرمایه گذاری در نفت و گاز خلیج فارس حدود 20 میلیارد دلار باید به صورت مستقیم توسط شرکت نفت فلات قاره ایران هزینه شود، اظهار کرده بود: همچنین 10 میلیارد دلار از این میزان سرمایه گذاریها هم باید توسط شرکت مهندسی و توسعه نفت انجام بگیرد.