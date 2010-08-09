به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری ویژه برنامه‌های ماه رمضان صبح امروز با حضور محمدحسین صوفی معاون صدا، رضا رضایی مدیر روابط عمومی معاونت صدا و خبرنگاران در ساختمان شهدای رادیو برگزار شد.

در این مراسم محمدحسین صوفی گفت: ماه رمضان، ماه میهمانی خدا، فضیلت، محبت و مهربانی و سرور است. رادیو در ایام ماه رمضان سعی می‌کند همراه با مردم متدین و روزه‌دار برنامه‌های متنوع و مناسب با این ایام پخش کند. 20 شبکه رادیویی بر اساس اهداف و ماموریت‌هایشان و با توجه به نیاز مخاطب برنامه پخش می‌کند.

وی در ادامه از دو هزار و 490 عنوان برنامه در ماه رمضان خبر داد و گفت: سعی شده برنامه‌های ماه رمضان امسال ریتم و تنوع مطلوب داشته باشد تا بتواند پاسخگوی ذائقه مخاطب باشد. برنامه های ماه رمضان شامل نمایش‌های رادیویی، سخنرانی‌های علمی، دینی، اخلاقی، سیاسی، اجتماعی و ... ، ادعیه، تفاسیر، میزگرد، مسابقات و... است. همچنین سعی می‌‌شود فعالیت‌هایی که در ماه رمضان مثل جشن گلریزان، افطاری‌های مختلف که برای ترویج افکار معنوی و برنامه‌های دینی و معارفی که در مساجد برگزار می‌شود، پوشش دهیم.

معاون صدا خاطرنشان ساخت: امسال جشن ضیافت دانشجویی با حضور 35 دانشگاه برگزار می‌شود. این برنامه نیز پوشش داده می‌شود. در ماه رمضان 10 مناسبت مختلف همچون 17 شهریورماه، هفته دولت، روز قدس و ... داریم.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره برنامه‌های سخنرانی که در ماه رمضان پخش می‌شود، گفت: ما سعی کرده‌ایم از کارشناسان مختلف دعوت کنیم تا متناسب با مطالبات مخاطب به ویژه قشر جوان و نوجوان سخنرانی کنند. از سوی دیگر ما در زمینه سخنرانی‌ها مصرف کننده هستیم تا تولید کننده و سعی می‌کنیم سخنرانی‌ها مختلف ضبط و از شبکه‌های مختلف پخش شود. امسال سعی کرده‌ایم از صدا و سیمای مراکز مختلف نیز سخنرانی‌های متنوعی برای پخش دریافت کنیم.

وی در پاسخ به دیگر سئوال خبرنگار مهر درباره اینکه آیا رادیو برای ماه رمضان برای کودکان و نوجوانان نیز برنامه دارد، گفت: برای کودکان در ماه رمضان برنامه ویژه ای نداریم اما برای نوجوانان به ویژه روزه اولی‌ها برنامه ویژه‌ای پخش می‌کنیم.

وی درباره پخش ربنای شجریان گفت: خوشبختانه سال گذشته دو اقدام انجام داده‌ایم. سعی کرده‌ایم اذان‌های متعدد و متنوع و مناجات و ادعیه‌های مختلف توسط خوانندگان ضبط کنیم همانطور که می‌دانید در چند سال اخیر خوانندگان زیاد، متنوع و خوش صدا افزایش یافته‌اند که تبحر خاصی نیز در کارشان دارند. اما به برنامه سازان این اختیار را داده‌ایم که برای ایجاد جذابیت در برنامه و پاسخ به نیاز شنونده از هر آنچه که بر کیفیت افزوده می‌شود، استفاده کند بنابراین ما محدودیتی نداریم.

وی در بخش دیگری از این نشست گفت: برنامه‌های متنوعی برای اذان ظهر، مغرب و سحر در نظر گرفته شد است. همچنین رادیو قرآن‌ نیز برنامه‌ای متنوعی برای این ایام پخش می‌کند.