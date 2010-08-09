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۱۸ مرداد ۱۳۸۹، ۱۳:۲۰

2490 برنامه در ماه رمضان از رادیو پخش می‌شود

2490 برنامه در ماه رمضان از رادیو پخش می‌شود

محمدحسین صوفی معاون صدا از پخش 2490 عنوان برنامه در ماه مبارک رمضان از شبکه‌های مختلف خبر داد که شامل برنامه‌های نمایشی، سخنرانی، ادعیه، تفاسیر، میزگرد، مسابقات و ... است.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری ویژه برنامه‌های ماه رمضان صبح امروز با حضور محمدحسین صوفی معاون صدا، رضا رضایی مدیر روابط عمومی معاونت صدا و خبرنگاران در ساختمان شهدای رادیو برگزار شد.

در این مراسم محمدحسین صوفی گفت: ماه رمضان، ماه میهمانی خدا، فضیلت، محبت و مهربانی و سرور است. رادیو در ایام ماه رمضان سعی می‌کند همراه با مردم متدین و روزه‌دار برنامه‌های متنوع و مناسب با این ایام پخش کند. 20 شبکه رادیویی بر اساس اهداف و ماموریت‌هایشان و با توجه به نیاز مخاطب برنامه پخش می‌کند.

وی در ادامه از دو هزار و 490 عنوان برنامه در ماه رمضان خبر داد و گفت: سعی شده برنامه‌های ماه رمضان امسال ریتم و تنوع مطلوب داشته باشد تا بتواند پاسخگوی ذائقه مخاطب باشد. برنامه های ماه رمضان شامل نمایش‌های رادیویی، سخنرانی‌های علمی، دینی، اخلاقی، سیاسی، اجتماعی و ... ، ادعیه، تفاسیر، میزگرد، مسابقات و... است. همچنین سعی می‌‌شود فعالیت‌هایی که در ماه رمضان مثل جشن گلریزان، افطاری‌های مختلف که برای ترویج افکار معنوی و برنامه‌های دینی و معارفی که در مساجد برگزار می‌شود، پوشش دهیم.

معاون صدا خاطرنشان ساخت: امسال جشن ضیافت دانشجویی با حضور 35 دانشگاه برگزار می‌شود. این برنامه نیز پوشش داده می‌شود. در ماه رمضان 10 مناسبت مختلف همچون 17 شهریورماه، هفته دولت، روز قدس و ... داریم.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره برنامه‌های سخنرانی که در ماه رمضان پخش می‌شود، گفت: ما سعی کرده‌ایم از کارشناسان مختلف دعوت کنیم تا متناسب با مطالبات مخاطب به ویژه قشر جوان و نوجوان سخنرانی کنند. از سوی دیگر ما در زمینه سخنرانی‌ها مصرف کننده هستیم تا تولید کننده و سعی می‌کنیم سخنرانی‌ها مختلف ضبط و از شبکه‌های مختلف پخش شود. امسال سعی کرده‌ایم از صدا و سیمای مراکز مختلف نیز سخنرانی‌های متنوعی برای پخش دریافت کنیم.

وی در پاسخ به دیگر سئوال خبرنگار مهر درباره اینکه آیا رادیو برای ماه رمضان برای کودکان و نوجوانان نیز برنامه دارد، گفت: برای کودکان در ماه رمضان برنامه ویژه ای نداریم اما برای نوجوانان به ویژه روزه اولی‌ها برنامه ویژه‌ای پخش می‌کنیم.

وی درباره پخش ربنای شجریان گفت: خوشبختانه سال گذشته دو اقدام انجام داده‌ایم. سعی کرده‌ایم اذان‌های متعدد و متنوع و مناجات و ادعیه‌های مختلف توسط خوانندگان ضبط کنیم همانطور که می‌دانید در چند سال اخیر خوانندگان زیاد، متنوع و خوش صدا افزایش یافته‌اند که تبحر خاصی نیز در کارشان دارند. اما به برنامه سازان این اختیار را داده‌ایم که برای ایجاد جذابیت در برنامه و پاسخ به نیاز شنونده از هر آنچه که بر کیفیت افزوده می‌شود، استفاده کند بنابراین ما محدودیتی نداریم.

وی در بخش دیگری از این نشست گفت: برنامه‌های متنوعی برای اذان ظهر، مغرب و سحر در نظر گرفته شد است. همچنین رادیو قرآن‌ نیز برنامه‌ای متنوعی برای این ایام پخش می‌کند.

کد مطلب 1130668

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