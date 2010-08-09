"عمل دیدن" مجوز گرفت

مهشید نونهالی درباره کتاب "عمل دیدن" که از چندی پیش منتظر دریافت مجوز بود به خبرنگار مهر گفت: کتاب "تابلوهای ورنر" یا "عمل دیدن" را چندی پیش برای نشر نظر ترجمه کرده بودم. این کتاب به تازگی مجوز گرفته و تا چند هفته دیگر منتشر می شود.

وی ادامه داد: در این کتاب که به زبان فرانسه نوشته شده 25 تابلو از ورنر در کنار نقد و توصیف آنها به قلم دو نویسنده و منتقد هنری آمده است. البته در این کتاب اشاراتی به دیگر تابلوهای این نقاش هم می شود ولی نقد و توصیف هنری اختصاص به 25 اثر وی دارد.

مترجم آثار ناتالی ساروت درباره این اثر اینگونه توضیح داد: مولفان این کتاب لاروش پیر اریک نقاش و منتقد هنری و لو کوز پیر شاعر و رمان نویس هستند که با همکاری یکدیگر و با ترکیب زاویه دید هنر و شعر به نقد آثار ورنر در قالب مقالات و یادداشتهایی پرداخته اند.

نونهالی همچنین با اعلام اینکه کتاب "سومویی که نمی‌توانست گنده شود" با ترجمه وی هنوز مجوز نگرفته است توضیح داد: این کتاب که جدیدترین اثر اریک امانوئل اشمیت است از چندی پیش منتظر دریافت مجوز است تا نشر جیحون آن را به چاپ رساند ولی در این فاصله دو ناشر دیگر همین کتاب را منتشر کرده اند.

وی افزود: متاسفانه مساله ای در فضای نشر ایجاد شده و آن هم این است که وقتی در خبرها اسم یک کتاب می آید ناشران دیگر بلافاصله همان اثر را با سرعت زیاد و غالباً با کیفیت پایین ترجمه می کنند و عجیب اینکه آنها مجوز هم می گیرند ولی ترجمه دیگر بلاتکلیف می ماند.

مترجم "پی‌رنگ و حکایت تاریخی" پل ریکور در پایان عنوان کرد: از دو ترجمه دیگری که از کتاب اشمیت شده من یکی را خودم خوانده ام که ترجمه نازلی دارد و حتی آن را در کارگاه ترجمه با بچه ها از روی نسخه فرانسوی بررسی کردیم و ایرادهای آن مشخص شده است.