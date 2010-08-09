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۱۸ مرداد ۱۳۸۹، ۱۳:۰۴

تصاویر شارژر مشترک موبایلها /

دستگاهی برای شارژ تمام موبایلها و پخش کننده‌های قابل حمل

دستگاهی برای شارژ تمام موبایلها و پخش کننده‌های قابل حمل

یک شرکت چندملیتی آمریکایی ارائه دهنده سیستمهای انرژی هوشمند، دستگاهی را توسعه داده است که امکان شارژ همزمان باتریهای تلفنهای همراه و پخش کننده های قابل حمل مختلف را فراهم می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت دوراسل دستگاهی با عنوان "مای- گرید" (myGrid) را توسعه داده است که از یک صفحه مغناطیسی سبک و باریک تشکیل شده است که کافیست روی آن تلفن همراه و یا پخش کننده قابل حمل را قرار داد و آن را شارژ کرد.

این متدی ساده است که می تواند تنها از طریق یک پریز برق به طور همزمان حداکثر چهار دستگاه قابل حمل را بدون نیاز به شارژر ویژه آن دستگاه شارژ کرد.

زمانی که یک دستگاه مثل تلفن همراه روی سطح این صفحه قرار می گیرد شارژ آغاز می شود و زمانی که شارژ باتری تمام شد دستگاه به طور خودکار شارژ را متوقف می کند.

این دستگاه دارای سرهای منطبق با اتصال شارژر دستگاههای قابل حمل است که به دستگاه سازگار با خود متصل می شود و به این ترتیب انرژی از صفحه اصلی به باتری دستگاه منتقل می شود.

پد این صفحه کاملا ایمن است و بنابراین بدون نگرانی از برق گرفتگی حتی در فاز شارژ نیز می توان به آن دست زد.

در داخل جعبه این دستگاه تقریبا تمام شکافها و سرهای شارژرهای دستگاههای مختلف موجود در بازار وجود دارد و بنابراین "مای- گرید" می تواند تمام دستگاههای سازگار با این سرها را شارژ کند.

براساس گزارش hwGadget، همچنین امکان خرید سر شارژرها به صورت تکی و جداگانه وجود دارد.

کد مطلب 1130673

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