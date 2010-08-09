محور بندرعباس - سیرجان در سال جاری ایمن سازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، مهران رازمند پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از بزرگراه بندرعباس - سیرجان در جمع خبرنگاران افزود: در سال جاری کل محور 230 کیلومتری بندرعباس - سیرجان از محل اعتبارات ملی که بالغ بر 24میلیارد ریال است ایمن سازی می شود وی اقدامات انجام شده در راستای ایمن سازی این محور را اجرای 400 کیلومتر خط کشی و نصب 10 هزار عدد انواع علائم اطلاعاتی، انتظامی و اخطاری و همچنین تابلوهای محدویت سرعت و کیلومتر شمار و بازتابهای چشم گربه ای و چشم ببری نام برد.

این مسئول با اشاره به اجرای دو کیلومتر روشنایی گردنه ذرتو که از نقاط پر حادثه این محور است اظهار داشت: برای روشنایی بیشتر در نقاط مشابه این محور سال گذشته سه دستگاه برج نوری در تقاطع گهکم - فورگ، تقاطع سرخون و انتهای آزاد راه شهید رجایی نصب شده و یک دستگاه برج نوری دیگر در میدان شهید نامجو در همین محور در حال نصب است.

رازمند بیان کرد: با روشنایی بیشتر در نقاط پرحادثه این محور ارتقا ضریب ایمنی و سهولت رانندگی خصوصاً در شب و کاهش تصادفات جاده ای را در پی خواهد داشت.

این مسئول مهمترین مشکلات و چالشهای ایمنی در استان را حجم بسیار بالای ترافیک سنگین در محورها ، گرما و تخریب علائم و از بین رفتن شبرنگ علائم و خط کشی راه ها به دلیل رطوبت بالا برشمرد و تأکید کرد سرقت علائم توسط افراد سود جو از دیگر مشکلات ایمنی استان است.

رئیس اداره ایمنی و حریم راه های راه و ترابری هرمزگان در ادامه از آغاز عملیات خط کشی دو هزار و 400کیلومتر از محورهای اصلی و فرعی و روستایی استان با اعتبار بیش از هفت میلیارد ریال خبر داد.

رازمند خاطرنشان کرد: در حال حاضر انواع خط کشی در راه های استان اجرا می شود.

وی در پایان از رانندگان خواست در هنگام اجرای عملیات خط کشی توسط اکیپهای راهداری به دستورات مأمورین راهداری و پلیس راه توجه کنند.