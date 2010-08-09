طرح مدارس مروج سلامت از سال تحصیلی آینده اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن ضیاءالدینی در دومین روز از سلسله نشست‌های تخصصی بیست و هفتمین اجلاس روسای آموزش و پرورش مناطق کشور، یکی از مهم‌ترین مصوبات کارگروه تربیت بدنی و سلامت را تامین نیروی انسانی لازم با توجه به نیاز دانش‌آموزان برشمرد و افزود: براساس یکی دیگر از مصوبات مقرر شد موضوع بهداشت و سلامت به صورت یک واحد در برنامه‌ی درسی در مدارس ارائه شود.

مدیرکل دفتر سلامت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی با اشاره به تصویب اجرایی شدن طرح مدارس مروج سلامت در این کارگروه، افزود: این ‌برنامه به صورت پایلوت در بعضی مدارس روستایی و شهری کشور از سال تحصیلی آینده اجرا می‌شود.

ضیاء الدینی یادآور شد:‌ در این مدارس باید مطالبی چون برنامه جامع آموزش سلامت، ارائه خدمات بالینی سلامت محیط، بهبود تغذیه، محرک فیزیکی و فعالیت بدنی، ارتقای ‌سلامت کارکنان، خدمات سلامت روان و مشاوره ای و مشارکت والدین و جامعه در برنامه ریزی ارتقای‌ سلامت در مدارس ارائه شود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد:‌ جمعا 13 مصوبه این کارگروه تصویب شد که 2 مصوبه اصلی آن در آخرین روز اجلاس در صحن علنی خوانده می شود.