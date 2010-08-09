بودجه امسال معاونت هنری 22 میلیارد تومان است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حمید شاه آبادی صبح دوشنبه در نشست خود با هنرمندان استان زنجان افزود: کمبود بودجه یک درد عمومی است که هم مدیران و هم هنرمندان باید برای رفع آن تلاش کنند.

وی ادامه داد: تمام تلاش خود را برای ارتقاء بودجه از طریق تعامل با دستگاه های تصمیم گیر انجام می دهیم و در همین راستا با جدیت پیگیر طرح اختصاص نیم درصد بودجه دولتی برای خرید آثار هنری هستیم.

شاه آبادی تاکید کرد: به منظور اقتدار فرهنگی باید تأثیر هنر، بیش از پیش نمایان شود و این امر با فراهم کردن بسترهای لازم برای تولید آثار هنری بیشتر و قابل قبول تر و گزارش دهی و ارائه این آثار به مراجع تصمیم گیر انجام پذیر است.

معاون وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی با بیان اینکه جشنواره ها زمینه مناسبی برای نشان دادن قابلیتهای هنرمندان هستند، افزود: وزارت ارشاد مکلف است تا با برگزاری جشنواره ها و شناخت استعدادها، بسترهای لازم برای تولید آثار قابل قبول را فراهم آورد.

شاه آبادی با اشاره به اینکه محتوای هنر باید متناسب با آداب، فرهنگ و سنت مردم باشد، افزود: هنرمندان باید علاوه بر اینکه از منظر خود به خلق آثار می پردازند، رنگ و لعابی متناسب با سلیقه مخاطب به آن بدهند تا آثارشان از تأثیرگذاری مطلوبی برخوردار باشد و موجب مشارکت مردم در حمایت از این آثار گردد.

معاون هنری وزیر ارشاد با تأکید برتوجه ویژه این معاونت به اجرای عمومی تئاتر در استانها و شهرستانها گفت: 50 میلیون تومان اعتبار از سوی این معاونت به منظور حمایت از اجراهای عمومی در سطح استان زنجان در شش ماه دوم سال جاری اختصاص می یابد.

شاه آبادی افزود: تا زمانیکه تولید نمایش در کشور وجود نداشته باشد جشنواره ماهیتی ندارد و در همین راستا باید بسترهای لازم برای تولید تئاتر در استانها فراهم شود تا از دل آن، جشنواره ها برگزار شود.

وی با اشاره به اهمیت هنرهای بومی هر منطقه افزود: امسال بنا داریم تا برای 5 استان کشور، برنامه ای با عنوان هفته هنر در تهران برگزار نماییم و با این اقدام، بستری را برای دیده شدن آثار هنرمندان این مناطق از مسئولان فراهم کنیم.