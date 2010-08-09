29 رشته جدید در دانشگاههای کشور تأسیس می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، با موافقت این شورا، رشته های دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی گیاهی در دانشگاه گیلان، شیمی آلی در دانشگاه سمنان، مهندسی برق در دانشگاه صنعتی سهند و علوم خاک در شهید چمران اهواز تاسیس می شوند.

همچنین این شورا با تاسیس رشته های کارشناسی ارشد مکانیک گرایش ساخت و تولید در دانشگاه محقق اردبیلی، مهندسی منابع طبیعی گرایش فراوری محصولات شیلاتی در دانشگاه تهران، مهندسی کشاورزی گرایش اقتصاد کشاورزی در دانشگاه ارومیه، آمار ریاضی در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، مخاطرات محیطی در دانشگاه سیستان و بلوچستان، جنگل شناسی و اکولوژی جنگل در مجتمع آموزش عالی بهبهان، زمین شناسی زیست محیطی در دانشگاه تبریز، اخلاق در جامعه المصطفی العامیه، مهندسی معدن - فرآوری مواد معدنی در دانشگاه صنعتی سهند، زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه گلستان، مهندسی مواد گرایش انتخاب و شناسایی مواد در دانشگاه شهید چمران اهواز، زیست شناسی علوم سلولی مولکولی و زیست شناسی ژنتیک در دانشگاه گیلان موافقت کرد.

با موافقت شورای گسترش آموزش عالی رشته های کارشناسی مهندسی عمران در آموزشکده فنی و مهندسی کبودرآهنگ دانشگاه بوعلی سینا، عکاسی در دانشگاه سمنان، زیست شناسی علوم گیاهی در دانشگاه شهرکرد، مربیگری ورزشی در دانشگاه گیلان، حسابداری در دانشگاه کردستان، مهندسی کشاورزی – مکانیک ماشینهای کشاورزی و زیست شناسی علوم گیاهی در دانشگاه جیرفت، مهندسی کامپیوتر – نرم افزار و مهندسی صنایع در دانشگاه خلیج فارس، مهندسی کامپیوتر – نرم افزار در مجتمع آموزش عالی بهبهان، زبان روسی در دانشگاه شهید بهشتی، ریاضی در دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره) و مرمت تاریخی در دانشگاه سیستان و بلوچستان تاسیس می شود.

شورای گسترش آموزش عالی با تاسیس دانشکده های علوم پایه و زبان های خارجی در مجتمع آموزش عالی ایرانشهر موافقت قطعی به عمل آورد.