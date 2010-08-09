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۱۸ مرداد ۱۳۸۹، ۱۳:۰۸

هاشمی رفسنجانی:

مسئولان با حفظ وحدت مانع تحقق توطئه بدخواهان علیه انقلاب شوند

مسئولان با حفظ وحدت مانع تحقق توطئه بدخواهان علیه انقلاب شوند

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه روحانیت همواره پناهگاه و طرفدار مردم در همه ادوار بوده و هستند، گفت: مسئولان باید با حفظ وحدت و افزایش روحیه مردم اجازه ندهند تا توطئه و آرزوهای بدخواهان علیه انقلاب اسلامی ایران تحقق یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از نخبگان حوزوی و مسئولان فرهنگی استان خراسان رضوی عصر یکشنبه با حضور در تالار آستان قدس رضوی با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی دیدار و گفتگو کردند.

وی در این دیدار با اشاره به نقش روحانیت در طول تاریخ اسلام و ایران گفت: روحانیت همواره پناهگاه و طرفدار مردم در همه ادوار بوده و هستند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نقش روحانیت و حوزه‌های علمیه را در آگاهی‌بخشی به جامعه به‌ویژه در زمینه‌های فرهنگی و مذهبی ممتاز خواند و افزود: روحانیت در طول قرن‌های متمادی با استفاده از دانش روز و توان نقادی و آزاداندیشی حوزه، توانسته است تکیه‌گاه مناسبی برای مردم باشند.

وی احیاء روحانیت با تشکیل حوزه علمیه زیرنظر آیت‌الله العظمی بروجردی را خاطرنشان کرد و گفت: بعد از آن امام خمینی(ره) مبارزات خود علیه رژیم پهلوی را ادامه داد و برای اولین بار در تاریخ اسلام با حمایت خیل عظیم مردم، حکومت براساس مکتب اهل بیت(ع) که دستاوردی کاملاً بدیع و بی‌سابقه بود را به طور رسمی با ساختار نظام و قانون اساسی مترقی و اسلامی شکل داد.

رئیس مجلس خبرگان رهبری با تبیین فراز و نشیب‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران از جمله دوران جنگ تحمیلی و تحریم‌ها و همچنین شرایط بین‌المللی از جمله دو دوره اشغال افغانستان، فروپاشی شوروی سابق و اشغال عراق، شرایط کنونی را حساس خواند و گفت: مسئولان باید با حفظ وحدت و افزایش روحیه مردم اجازه ندهند تا توطئه و آرزوهای بدخواهان علیه انقلاب اسلامی ایران تحقق یابد.

اعضای شورای برنامه‌ریزی مدیریت حوزه علمیه خراسان نیز در دیداری جداگانه با رئیس مجلس خبرگان رهبری گزارشی از آخرین فعالیت‌ها و عملکرد این حوزه را به اطلاع وی رساندند.

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در این دیدار بر ضرورت آگاهی طلاب از شرایط دنیای امروز گفت: طلاب با افزایش سطح اطلاعات و یافته‌های علمی خود، در پاسخ‌گویی به نیازهای فکری جامعه بشری موفق‌تر خواهند بود.

کد مطلب 1130689

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