مسئولان با حفظ وحدت مانع تحقق توطئه بدخواهان علیه انقلاب شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از نخبگان حوزوی و مسئولان فرهنگی استان خراسان رضوی عصر یکشنبه با حضور در تالار آستان قدس رضوی با آیتالله هاشمی رفسنجانی دیدار و گفتگو کردند.
وی در این دیدار با اشاره به نقش روحانیت در طول تاریخ اسلام و ایران گفت: روحانیت همواره پناهگاه و طرفدار مردم در همه ادوار بوده و هستند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نقش روحانیت و حوزههای علمیه را در آگاهیبخشی به جامعه بهویژه در زمینههای فرهنگی و مذهبی ممتاز خواند و افزود: روحانیت در طول قرنهای متمادی با استفاده از دانش روز و توان نقادی و آزاداندیشی حوزه، توانسته است تکیهگاه مناسبی برای مردم باشند.
وی احیاء روحانیت با تشکیل حوزه علمیه زیرنظر آیتالله العظمی بروجردی را خاطرنشان کرد و گفت: بعد از آن امام خمینی(ره) مبارزات خود علیه رژیم پهلوی را ادامه داد و برای اولین بار در تاریخ اسلام با حمایت خیل عظیم مردم، حکومت براساس مکتب اهل بیت(ع) که دستاوردی کاملاً بدیع و بیسابقه بود را به طور رسمی با ساختار نظام و قانون اساسی مترقی و اسلامی شکل داد.
رئیس مجلس خبرگان رهبری با تبیین فراز و نشیبهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران از جمله دوران جنگ تحمیلی و تحریمها و همچنین شرایط بینالمللی از جمله دو دوره اشغال افغانستان، فروپاشی شوروی سابق و اشغال عراق، شرایط کنونی را حساس خواند و گفت: مسئولان باید با حفظ وحدت و افزایش روحیه مردم اجازه ندهند تا توطئه و آرزوهای بدخواهان علیه انقلاب اسلامی ایران تحقق یابد.
اعضای شورای برنامهریزی مدیریت حوزه علمیه خراسان نیز در دیداری جداگانه با رئیس مجلس خبرگان رهبری گزارشی از آخرین فعالیتها و عملکرد این حوزه را به اطلاع وی رساندند.
آیتالله هاشمی رفسنجانی در این دیدار بر ضرورت آگاهی طلاب از شرایط دنیای امروز گفت: طلاب با افزایش سطح اطلاعات و یافتههای علمی خود، در پاسخگویی به نیازهای فکری جامعه بشری موفقتر خواهند بود.
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