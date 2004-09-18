بوش درباره شدت يافت خشونت ها در عراق و افغانستان هشدار داد

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از رويترز، جرج بوش رئيس آمريكا چند روز پيش از سخنراني در مجمع عمومي سازمان ملل با استفاده از نطق راديويي هفتگي خود با به چالش كشيدن رهبران بين المللي براي كمك به آمريكا در ايجاد يك جهان امن تر گفت : تروريستها در صدد توقف پيشرفت در اين دو كشور هستند و خشونت هاي تروريستي و حملات بي رحمانه ممكن است با نزديك شدن برگزاري انتخابات افزايش يابد .



وي با تكرار ادعاي فريبنده خود افزود : اما همه جهان مي تواند مطمئن باشد آمريكا و هم پيمانانش به تعهدات خود در قبال مردم عراق و افغانستان پايند خواهند بود .



رئيس جمهوري آمريكا در اين نطق راديويي ادعا كرد : هرگز نظير اكنون در تاريخ سازمان ملل با فرصتهاي بسياري براي ايجاد يك جهان امن براي ساختن جهاني بهتر روبرو نبوده ايم .







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