داور جشنواره هنرهای تجسمی دانشجویان نیستم

فرزاد ادیبی، گرافیست در مورد عدم حضور خود به عنوان داور نخستین جشنواره هنرهای تجسمی دانشجویان به خبرنگار مهر گفت: اصلا روحم از این داستان خبر ندارد. چند روز قبل فردی به نام "بابک اربابی" با من تماس گرفت و گفت که علیرغم پذیرفته شدن آثارش، آنها را در نمایشگاه نشان نداده‌اند و گفته‌اند من به عنوان داور، مانع نمایش آثارش شده‌ام.

وی افزود: وقتی موضوع را شنیدم، تعجب کردم چون در داروی آثار دخالت نداشتم. البته در دو جشنواره دیگر به عنوان داور حضور داشتم که هنوز برگزار نشده‌اند. وقتی به اربابی جریان را شرح دادم، او گفت که آقای زهانی (علی زهانی، دبیر جشنواره) ادعا کرده است کارهایش را من به نمایشگاه راه نداده‌ام.

ادیبی عنوان کرد: قبلا که قرار بود بخش داخلی جشنواره برگزار شود، از من و آقای میرزا علیخانی به عنوان هیئت انتخاب دعوت کردند تا کارها را در برج آزادی داروی کنیم اما بعد از مدتی مسئولان جشنواره اعلام کردند، مدیران برج آزادی درنظر دارند تا در مورد آثار اعمال نظر کنند. برای همین ما هم دیگر آثار را داوری نکردیم و کلا این قضیه لغو شد. اما بعد از آن من دیگر در جریان رویداد نبودم و صحبتی برای داوری آثار با من انجام نشد.

ادیبی سپس نسبت به استفاده نامش اظهار گله کرد: وقتی با زهانی تماس گرفتم و نسبت به این قضیه اعتراض کردم، گفت که به طور اشتباهی اسم من را گفته است . با اینهمه خیلی بد است که از اسم دیگران برای جشنواره خودشان استفاده می‌کنند مخصوصا زمانی که من واقعا در جریان این کار نبوده‌ام و حتی نمی‌دانستم قرار است چنین جشنواره‌ای در چه زمانی برگزار شود.

اولین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی دانشجویان در رشته‌های کاریکاتور، نگارگری، خوشنویسی و مجسمه‌سازی از 11 مرداد در خانه هنرمندان در رشته‌های نقاشی و گرافیک در موسسه فرهنگی هنری صبا آغاز به کار کرده است که تا 19 مرداد ادامه دارد.

