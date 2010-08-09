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۱۸ مرداد ۱۳۸۹، ۱۳:۴۱

جریمه نقدی شهاب گردان و محرومیت بازیکن تراکتورسازی از سوی کمیته انضباطی

جریمه نقدی شهاب گردان و محرومیت بازیکن تراکتورسازی از سوی کمیته انضباطی

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال شهاب گردان دروازه بان تیم ذوب آهن اصفهان و بازیکن تیم تراکتورسازی تبریز را به جریمه نقدی و یک جلسه محرومیت محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اعلام کمیته انضباطی، شهاب گردان دروازه بان تیم ذوب آهن اصفهان به دلیل در نظر نگرفتن جایگاه و قداست تیم ملی در اظهارنظرهای خود در گفتگو با برخی از رسانه های ورزشی به توبیخ کتبی و درج در پرونده و پرداخت 5 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.

کمیته انضباطی درعین حال تصریح کرده درصورت تکرار این تخلف، وی از همراهی تیم باشگاهی اش محروم خواهد شد.

همچنین کمیته انضباطی مهدی کیانی بازیکن تیم تراکتورسازی تبریز را به دلیل اخراج در دیدار تیم های شهرداری و تراکتورسازی تبریز و انجام برخی تخلفات به یک جلسه محرومیت از همراهی تیم تراکتورسازی و پرداخت 50 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

کد مطلب 1130697

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