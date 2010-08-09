زمان فعالیت پایگاههای انتقال خون تهران در ماه رمضان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل انتقال خون استان تهران، در ایام ماه مبارک رمضان پایگاه انتقال خون مرکز وصال در خیابان انقلاب، خیابان وصال شیرازی روزانه از ساعت 8 صبح تا پایان برگزاری مراسم ویژه این ماه جهت ارایه خدمات به شهروندان تهرانی فعال است.

همچنین واحدهای اهدای خون صادقیه (فلکه دوم صادقیه ضلع شمال غربی میدان)، نارمک (بین میدان رسالت و چهارراه سرسبز)، پیروزی (خیابان پیروزی، نبش خیابان اول نیروی هوایی)، افسریه (بزرگراه بسیج، نرسیده به 20 متری افسریه)، شهدای گمنام شهریار (شهرستان شهریار، خیابان انقلاب)، رباط کریم (رباط کریم، بلوار مصلی، ضلع جنوب غربی میدان معلم)، شهر قدس (شهرستان قدس، خیابان 45 متری انقلاب، بوستان آزادگان)، حرم حضرت عبدالعظیم (ع) (ضلع شرقی حرم)، امامزاده صالح (ع) ( صحن حرم)، مصلی امام خمینی (ره) (درب جنوبی مصلی)، مسجد امام حسن مجتبی (ع) (خیابان آزادی)، مسجد ابوذر (خیابان ابوذر نرسیده به میدان ابوذر) و واحد اهدای خون ورامین (ورامین- خیابان 15خرداد حسینیه گلزار شهدای سید فتح الله) از ساعت 19 تا پایان مراسم ویژه این ماه فعال هستند.



همچنین به منظور رفاه حال شهروندان تهرانی برای اهدای خون در ماه رمضان، تیمهای فوق‌العاده‌ای در نظر گرفته شده که زمان و آدرس فعالیت آنها متعاقبا اعلام می‌شود.

ارایه اصل کارت شناسایی (کارت ملی، شناسنامه و یا گواهینامه) به منظور اهدای خون الزامی است.