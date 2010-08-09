ایران و گینه بیسائو شش سند همکاری امضا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم امضای اسناد همکاری که امروز دوشنبه با حضور دکتر محمود احمدی نژاد و مالام باسای سانها برگزار شد بیانیه مشترک همکاری از سوی وزیران خارجه دو کشور به امضا رسید.

همچنین شش یادداشت تفاهم در زمینه لغو روادید سیاسی و خدمت، همکاری های زمین شناسی و معادن ، تشکیل شرکت سرمایه گذاری مشترک، همکاری های بانکی ، همکاری های بیمه ای و همکاری های اقتصادی و فنی در حضور روسای جمهور ایران و گینه بیسائو از سوی مسئولان و مقامات ارشد دو کشور امضاء شد.

رئیس جمهور گینه بیسائو و هیئت همراه ظهر امروز تهران را ترک کردند.

