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۱۸ مرداد ۱۳۸۹، ۱۳:۲۵

ایران و گینه بیسائو شش سند همکاری امضا کردند

ایران و گینه بیسائو شش سند همکاری امضا کردند

جمهوری اسلامی ایران و گینه بیسائو برای افزایش سطح همکاری های دو کشور بیانیه مشترک و شش یادداشت تفاهم همکاری را امضاء کردند .

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم امضای اسناد همکاری که امروز دوشنبه با حضور دکتر محمود احمدی نژاد و مالام باسای سانها برگزار شد بیانیه مشترک همکاری از سوی وزیران خارجه دو کشور به امضا رسید.

همچنین شش یادداشت تفاهم در زمینه لغو روادید سیاسی و خدمت، همکاری های زمین شناسی و معادن ، تشکیل شرکت سرمایه گذاری مشترک، همکاری های بانکی ، همکاری های بیمه ای و همکاری های اقتصادی و فنی در حضور روسای جمهور ایران و گینه بیسائو از سوی مسئولان و مقامات ارشد دو کشور امضاء شد.

رئیس جمهور گینه بیسائو و هیئت همراه ظهر امروز تهران را ترک کردند.  
 
کد مطلب 1130699

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