نگاه جهاني به شهر و شهرنشيني بايد با معنويت توام شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران دكتر محمود احمدي نژاد طي سخناني در اجلاس شهرداران جهان درمسكو با بيان اين مطلب افزود: ترويج فردگرايي و لذت جويي افراطي به همراه نفي معنويت و اخلاق در مناسبات بين انسانها و ملت ها و قدرت طلبي كشورهاي سلطه جو ، اصالت و كاركردهاي شهري را به خطر انداخته و هويت ، سلامت و همزيستي هدفمند و سازنده جامعه انساني را بشدت مورد تخريب قرار داده و اين همان چيزي است كه امنيت و صلح جهاني را به چالش كشيده است.

وي با تاكيد براينكه روابط عاطفي و معنوي بين ساكنين يك مركز جمعيتي روح حقيقي شهر است ، تصريح كرد: شهري كه ساكنين آن در بهترين حالت به مانند ربات هاي متحرك و بي احساس در چارچوب ضوابط مدون با يكديگر تعامل دارند، را نمي توان شهري مطلوب دانست.

به گفته شهردار تهران بهترين شهرها ، شهري است كه مردم آن با احساس امنيت و سرور، از زندگي در جمع شهري لذت برده و راه را براي تحقق آرمانها و شكوفايي استعدادهاي الهي خود و نسل هاي آتي هموار يابند.

دكتر احمدي نژاد با تاكيد بر اينكه مردم نجف و كربلا و شهرهاي فلسطين اشغالي امروز قرباني نگاههاي يك جانبه گرا و مادي گراي افراطي با هدف دوام نظام سلطه هستند ، تصريح كرد: براي تحقق جامعه جهاني سعادتمند و ساختن شهرهايي آباد و مرفه بايد تعريف جديدي از مديريت شهري ارائه داد كه توسعه روابط عاطفي و انساني ، گسترش معنويت و تقويت بنيان خانواده بايد از جمله ماموريت هاي مهم مديران شهري تلقي شود .

وي در ادامه با اشاره به نقش ويژه مشاركت آگاهانه آحاد مردم در اداره شهرها بر تحقق نظارت عمومي و احساس مسووليت همگاني در اين زمينه تاكيد كرد.

دكتر احمدي نژاد همچنين جوانان را بزرگترين سرمايه و نماد نشاط ، بالندگي و اميد هر ملت و ابزاري موثر در برپايي جهاني مملو از انسانيت ، معنويت و عدالت بر شمرد و افزود: در شهرداري تهران خيل عظيمي از جوانان متخصص در قالب گروه مشاورين جوان و جوانان ايده پرداز در عرصه هاي مختلف مديريتي مشغول فعاليت شده اند.

گفتني است در اجلاس شهرداران جهان پيشنهاداتي از سوي دكتر احمدي نژاد بدين شرح مطرح شد :

ـ نگاه به شهر و شهر نشيني بازنگري شود و مديريت شهري بر پايه ديدگاهي نو براي تحقق روابط عاطفي و معنوي كه محصول آن رضايت مندي و كمال است بنيان گذاشته شود

ـ نگاه به مردم و نقش آنان در ايجاد شهر مطلوب و همچنين به عنوان يكي از اساسي ترين پايه هاي مديريت شهري تبيين شود.

ـ ترويج معنويت در تحقق شهري امن ، با نشاط و پويا در برنامه ريزيهاي مديريت شهري وارد شود .

ـ توجه به جوانان به عنوان سرمايه اصلي مديريت شهري و باز نمودن فضاي لازم براي شكوفايي استعداد ها و تقويت روح جوانمردي و همچنين توسعه نقش مديريتي براي آنان بيش از پيش در دستور كار مديران شهري قرار گيرد

ـ خانواده و سلامت آن ، تضمين كننده سلامت ، شادابي و دوام اركان جامعه است كه بايد مورد حمايت بيش از پيش مديران شهري قرارگيرد .

ـ مخالفت با سلطه گري و ظلم به عنوان يك وظيفه انساني ضامن تحقق شهر آرماني و امنيت جهاني است .

برپايه اين گزارش روز چهارشنبه شهردار تهران در نخستين روز ورود به مسكو با يوري لوژكوف شهردار مسكو و بلاتونوف رييس دوماي مسكو ديدارو گفتگو كرد.

در اين ديدار شهردار مسكو ضمن تاكيد بر توسعه مناسبات بين تهران و مسكو در ابعاد مختلف شهري ، خواستار همكاري و تبادل فن آوري و تجربيات در زمينه هايي چون ساخت مترو ، شبكه هاي فاضلاب و آب آشاميدني ، انرژي ، بازيافت مواد زائد ، ساخت مسكن ارزان قيمت و غيره شد.

بنابراين گزارش دكتر احمدي نژاد نيز در اين ديدار با اشاره به اينكه علل مختلفي تهران را به توسعه همكاري ها با مسكو تشويق مي كند ، اظهار داشت : آمادگي داريم تا از همه تجربيات و فن آوري روسيه براي احداث متروي تهران استفاده كنيم.

شهردار تهران همچنين تجهيزات امدادي و آتش نشاني و تسهيلات شناسايي مقاومت سازه ها در برابر حوادث را از ديگر محورهاي گسترش همكاري ها بين مسكو و تهران عنوان كرد.

برپايه اين گزارش در ديدار دكتر احمدي نژاد با رييس دوماي مسكو طرفين ضمن تاكيد بر گسترش مناسبات بين دو كشور و همكاري و تبادل تجربيات تهران و مسكو در بخش هايي چون شهر سازي ،مديريت ترافيكي ، فني و عمراني ، مديريت بحران ، سرمايه گذاري هاي مشترك و غيره تاكيد كردند.

بنابر اين گزارش در اين جلسه همچنين شهردار تهران جهت انتقال تجربه مديريت ترافيكي به روسيه اعلام آمادگي كرد.

اين گزارش مي افزايد شهردار تهران در اين سفر از بخش هاي تاريخي و فرهنگي مسكو و متروي اين شهر - كه قدمتي 70 ساله دارد - ديدن كرد.

لازم به ذكر است كه بنا به اعلام طرف روسي ، يوري لوژكوف شهردار مسكو نيز دسامبرآينده ( بعد از ماه مبارك رمضان ) از تهران بازديد خواهد كرد.