بازگشت مجسمه صوفی رازی به منطقه 20

به گزارش خبرگزاری مهر، ‌داود دانشور با اعلام این خبر اظهار داشت: در اردیبهشت ماه سارقان قصد ربودن مجسمه صوفی رازی از جایگاه خود در اطراف پلی با همین نام را داشتند که با هوشیاری نگهبان بوستان مجاور پل و اطلاع رسانی به موقع وی به مسولان شهرداری سارقان با رها کردن مجسمه در خیابان از این سرقت ناکام ماندند.

در این حادثه بخشی از مجسمه برنزی مذکور آسیب دید که برای ترمیم به کارگاه زیبا سازی انتقال داده شد و از سوی هنرمند سازنده و طراح اولیه، مورد بازسازی و مرمت قرار گرفت.

رئیس اداره زیباسازی منطقه 20 یادآور شد: پس از بازدید میدانی ودر نظر گرفتن شرایط ایمنی و چشم انداز مناسب، مکان مناسبی را در اطراف پل صوفی برای جایگاه جدید مجسمه در نظر گرفته شده است.

مجسمه عبدالرحمن صوفی، منجم و ریاضی دان نامی ایران در مقابل کوه هفت دستگاه و در برابر آثار باقیمانده از اولین رصد خانه شهر تهران که دسترنج این منجم برجسته است نصب خواهد شد که این جانمایی مناسب درمعرفی آثار تاریخی و بزرگان این منطقه باستانی تاثیرگزار است.

دانشور در ادامه از مرمت و نصب سردیس اقبال آشتیانی نویسنده و شاعر پرآوازه ایرانی در بوستان مدرس نیز خبر داد و خاطر نشان کرد: به زودی تندیس مشاهیرو نام آوران منطقه در میادین و بوستان ها جانمایی و نصب خواهند شد که این امر علاوه بر زیبایی شهر باعث ارتقای سطح فرهنگی منطقه نیز خواهد شد.