جلال ذکایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از نحوه برگزاری این نمایشگاه در پنجسال اخیر گفت: اخباری که پیرامون نمایشگاه امسال هم وجود دارد بسیار نگرانکننده و تاسفبار است. با اینکه فضای نمایشگاههای تخصصی دیگر مانند شیرینی و شکلات، مبلمان و پتروشیمی هرسال افزایش مییابد فضای نمایشگاه بینالمللی چاپ و بستهبندی امسال از 15هزار مترمربع به 11 هزار و 800 متر مربع کاهش یافته است.
رئیس انجمن حمایت از توسعه صنعت چاپ همچنین افزود: این نمایشگاه تنها نمایشگاه بینالمللی کشور ماست که پنجسال است توسط یک گروه و شرکت کاملاً غیرتخصصی که رئیس آن رئیس اتحادیه کشباف است برگزار میشود که این خود الگویی جدید در برپایی نمایشگاههای بینالمللی است.
مدیر سابق دفتر چاپ وزارت ارشاد اضافه کرد: این اتفاقات در حالی رخ میدهد که بسیاری از کشورهای منطقه دنبال به دست گرفتن بازار ما هستند که نمونه جدید آن عربستان است که تا چند سال پیش اصلاً نمایشگاهی نداشت اما باید پذیرفت تحولات جدیدی در آنجا رخ داده است.
ذکایی با بیان اینکه "بر اساس اطلاعات موجود از لحاظ کیفی هم نمایشگاه امسال اُفت محسوسی داشته است" گفت: متاسفانه از چهار سال گذشته به این طرف یک عدد دستگاه چاپ و یک عدد دستگاه جدید لیتوگرافی در این نمایشگاه عرضه نشده است. دلیل آن مشخص است، صنفی که برگزارکننده این نمایشگاه است غیرمرتبط با صنعت چاپ است و تنها در نمایشگاههای عرضه آجیل و گوشت و مرغ همکاری داشته و سابقه برگزاری حتی یک نمایشگاه تخصصی چاپ را در کارنامهاش ندارد.
رئیس انجمن حمایت از توسعه صنعت چاپ با اشاره به ویژگیهای یک نمایشگاه بینالمللی استاندارد در حوزه چاپ اضافه کرد: یک دستگاه چاپ یا بستهبندی باید از 10 روز قبل وارد نمایشگاه شود و توسط متخصصین در آنجا نصب شود و اگر اپسیلونی تراز نباشد خروجی آن بیکیفیت خواهد بود در حالی که به جهت غیرمرتبط بودن صنف مجری نمایشگاه، این مسائل ریز و بسیار مهم نادیده انگاشته میشود.
ذکایی در عین حال گفت: من و امثال من که انتقادی به نحوه برگزاری این نمایشگاه داریم خصومتی با افراد برگزارکننده نداریم ولی سابقه چهارساله آنها در برپایی این نمایشگاه نشان داده که ما به هیچ موفقیتی نرسیدهایم و برعکس چاپخانههای باسابقه و قوی ما که سالها در این نمایشگاه حاضر میشدند در چند سال اخیر پا پس کشیدهاند و دیگر به آن نمیآیند.
هفدهمین نمایشگاه بینالمللی ماشینآلات چاپ و بستهبندی قرار است از 22 تا 25 شهریورماه در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار شود. از این نمایشگاه به عنوان مهمترین رویداد در زمینه صنعت چاپ کشور و محلی برای عرضه آخرین دستاوردهای داخلی و خارجی در این زمینه یاد میشود.
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