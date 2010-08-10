نشریات برتر کانونهای مساجد قزوین حمایت می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، حجت الاسلام علی رمضانی در اولین کارگاه نشریات کانون های مساجد استان قزوین که به مدت دو روز در سالن اجتماعات مولانا مجتمع فرهنگی ارشاد برگزار شد با اشاره به ضرورت تقویت باورهای اعتقادی در نسل جوان تصریح کرد: تربیت افراد زبده، شاخص و حرفه ای در عرصه های خبری می تواند در مقابله با تبلیغات گسترده فرهنگی دشمن علیه نظام اسلامی نقش سازنده ای ایفا کند.

مسؤل دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان قزوین تاکید کرد: باید با برقراری تعامل و ارتباط سازنده با نهادهای مؤثر در شهر مقدس قم برای تقویت و گسترش فرهنگ اسلامی تلاش کنیم.

حجت الاسلام رمضانی مساجد را پایگاه اصلی تقویت مبانی فکری جامعه عنوان کرد و بیان داشت: مساجد در هدایت راهبردی جامعه و صدور دین و افکار دینی نقش بسزایی دارند بطوریکه در عرصه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تاثیرگذار بوده اند.

وی تبدیل مساجد به پایلوت فرهنگی را ضروری خواند و اظهار داشت: افق نگاه و برنامه های مسجد محور باید گسترش یابد و در برنامه های مذهبی محدود نشود.

وی اظهار داشت: برنامه ریزی های لازم برای هدایت و تربیت نیروهای کارآمد و متخصص در کانون های مساجد انجام شده است.

اولین کارگاه نشریات کانون های مساجد استان قزوین به همت دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری کانون های مساجد استان و کانون تخصصی انتشارات و تبلیغات سوخته چنار به مدت دو روز در مجتمع فرهنگی ارشاد برگزار شد.