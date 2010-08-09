ثبت جهانی بلندترین برج آجری جهان پنج سال طول می کشد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، غلامعلی سوسرایی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه تصمیم‌گیری برای ثبت‌جهانی برج‌قابوس اظهار داشت: مردم شهرستان گنبدکاووس جشن ثبت جهانی برج قابوس را در سال 2012 برگزار کنند.

وی ثبت جهانی برج را خواسته مردم شهرستان گنبدکاووس اعلام کرد و بر اطلاع‌رسانی صحیح به مردم در خصوص آن تاکید کرد.

سوسرایی اظهار داشت: با تعامل شورای شهر و شهرداری و دیگر ارگانها در خصوص ثبت جهانی برج‌قابوس هیچ مشکلی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه مردم شهرستان گنبدکاووس از ثبت جهانی برج قابوس به عنوان شاخص‌ترین اثر معماری کشور خوشحال خواهند شد، اظهار داشت: اگر ثبت برج‌قابوس در آثار جهانی یونسکو صورت بگیرد این اثر در راهنمای گردشگران جهانی قرار خواهد گرفت و کمک شایانی به اقتصاد منطقه و پیشرفت استان و تبادلات فرهنگی و اقتصادی خواهد داشت.

سوسرایی از همراهی با میراث فرهنگی برای مناسب‌سازی حریم برج قابوس خبر داد و افزود: در خصوص آزادسازی حریم برج‌قابوس اقدامات بسیاری انجام شده و با ادارات آموزش و پروش تربیت‌بدنی و برق رایزنی شده تا برخی اماکن اطراف برج آزادسازی شود.

وی تصریح کرد: اعتقاد ما این است که این اثر به عنوان میراث جهانی باید حفظ شود، در اطراف برج ملک متروکه‎ای به وسعت چهار هزار متر است که باید آزادسازی شود.