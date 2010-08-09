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۱۸ مرداد ۱۳۸۹، ۱۳:۴۵

عباس زاده در گفتگو با مهر:

وزارت کشور به قانون جدید تجمیع انتخابات عمل می کند

وزارت کشور به قانون جدید تجمیع انتخابات عمل می کند

مدیرکل سیاسی وزارت کشور خبر داد که وزارت کشور با توجه به قانون و مصوبه جدید مجلس مبنی بر تجمیع انتخابات شوراها و ریاست جمهوری در زمینه تمهید مقدمات انتخابات براساس قانون جدید عمل می کند.

محمود عباس زاده مشکینی، مدیرکل سیاسی وزارت کشور، در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سئوال که آیا با توجه به تصویب و ابلاغ قانون تجمیع انتخابات ، وزارت کشور اقدامات مقدماتی برای برگزاری انتخابات شورایهای شهر را متوقف کرده است ، گفت : : وزارت کشور برمبنای قانون قبلی تمهیداتی را برای برپایی انتخابات آماده می کرد و با تصویب قانون جدید و تجمیع انتخابات ریاست جمهوری و شوراها برای تنظیم مقدمات قانون جدید آماده می شویم.

وی اظهارداشت: هر آنچه از سوی مجلس تصویب و از سوی شورای نگهبان تایید شود و به صورت قانون درآید، دولت و وزارت کشور آن را اجرا می کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی 12 مرداد ماه قانون تجمیع انتخابات شوراها با ریاست جمهوری دوره یازدهم را در پی تاخیر سه هفته ای رئیس جمهور در ابلاغ آن پس از انقضای مهلت  قانونی ، ابلاغ کرد .

این مصوبه که به موجب آن دوره شوراهای کنونی دوسال تمدید می شود ، پیش از تصویب نهایی در مجلس مورد اعتراض وزیر کشور و مسئولان دولتی بود .

کد مطلب 1130719

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