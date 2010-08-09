انجمن های علمی برتر معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام نظر داوران، دکتر طباطبایی - دبیر ممیزی علوم پزشکی و دکتر کریم زاده - مدیر انجمن علمی اعصاب کودکان در حوزه علوم پزشکی به عنوان انجمن برتر در همایش ارزیابی توسعه علوم شناخته شدند.

همچنین دکتر یعقوب صادقیان مدیر اجرایی انجمن علمی زراعت و اصلاح نباتات، عادل محمدپور مدیر اجرایی انجمن علمی آمار، دکتر مهرمحمدی مدیر اجرایی انجمن علمی مطالعات برنامه درسی ایران، دکتر شفیعی مدیر اجرایی انجمن علمی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه، دکتر هاشم‌پور مدیر اجرایی انجمن علمی روانشناسی ایران و دکتر اصغری مدیر اجرایی انجمن علمی مهندسی معدن به عنوان انجمن‌‌های برگزیده معرفی شدند.

به گزارش مهر، دکتر سیدمهدی سیدی امروز دوشنبه در همایش ارزیابی توسعه علوم، با بیان این مطلب گفت: با در نظر گرفتن سند چشم‌انداز و براساس راهبرد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مبنی بر ضرورت مدیریت روش مند و اعمال نظارت علمی و انجام ممیزی توسعه علوم این معاونت در سال گذشته ارزیابی توسعه علوم را در دستور کار خود قرار داد.

وی شناسایی نقاط قوت و ضعف، تهدیدها و فرصت‌های بخش‌های پژوهشی و دستیابی به تصویری شفاف از وضعیت موجود را از اهداف این ارزیابی ذکر کرد و ادامه داد: برای انجام این مهم ضمن پرهیز از توسعه سازمانی و گسترش تشکیلاتی از ظرفیت ها و توانمندی‌های انجمن‌های علمی استفاده شد.

معاون علمی و پژوهشی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اضافه کرد: در این طرح مدیریت اجرایی و عملیاتی ارزیابی و ممیزی توسعه علوم بر عهده انجمن‌های علمی بوده که هر انجمن با ایجاد یا مهندسی سامانه پژوهشی و تشکیل تیم‌های کارشناسی متناسب، اقدام به تحلیل و ارزیابی وضعیت موجود علمی کشور کردند و در نهایت پیشنهادات خود را در این زمینه ارایه کردند.