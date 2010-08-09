تمامی شهرهای فارس تا سال 93 گازکشی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، سعید مومنی در نشست با خبرنگاران توضیح داد: در حال حاضر نیز نزدیک به 97 درصد از جمعیت شهری استان فارس زیر پوشش گازرسانی قرار دارند.

وی با اشاره به برنامه های مصوب و عملیاتی شرگت گاز استان فارس نیز بیان کرد: برای سال گذشته بر اساس مصوبات باید 11هزار و 500 انشعاب و 12 هزار و 600 مشترک را ایجاد می کردیم که عملکرد شرکت گاز استان فارس بیش از این میزان بود به طوریکه 30هزار انشعاب راه اندازی و 71 هزار مشترک نیز به مشترکان اضافه شد که در این خصوص رشدی 253 درصدی در انشعابات و 427 درصد نسبت به اشتراک گذاری صورت گرفته است.

مدیر عامل شرکت گاز استان فارس با اشاره به بودجه مصوب شرکت ملی گاز استان نیز بیان کرد: بودجه مصوب سال گذشته این شرکت 32 میلیارد تومان بوده که 56 میلیارد تومان هزینه شد یعنی 75 درصد بیش از بودجه مصوب هزینه شده است و امسال نیز از نظر بودجه این شرکت 106 درصد رشد داشته که بر این اساس بودجه شرکت گاز استان فارس 66 میلیارد و 600 میلیون تومان برای امسال است.

مومنی در خصوص وضعیت تامین گاز مردم استان فارس برای فصل سرما نیز بیان کرد: امسال برای فصل سرما مشکلی در استان برای تامین گاز نخواهیم داشت.