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۱۸ مرداد ۱۳۸۹، ۱۳:۲۴

تمامی شهرهای فارس تا سال 93 گازکشی می شوند

تمامی شهرهای فارس تا سال 93 گازکشی می شوند

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت گاز استان فارس پیش بینی کرد که تمام شهرهای استان تا پایان سال 93 از نعمت گاز برخوردار شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، سعید مومنی در نشست با خبرنگاران توضیح داد: در حال حاضر نیز نزدیک به 97 درصد از جمعیت شهری استان فارس زیر پوشش گازرسانی قرار دارند.

وی با اشاره به برنامه های مصوب و عملیاتی شرگت گاز استان فارس نیز بیان کرد: برای سال گذشته بر اساس مصوبات باید 11هزار و 500 انشعاب و 12 هزار و 600 مشترک را ایجاد می کردیم که عملکرد شرکت گاز استان فارس بیش از این میزان بود به طوریکه 30هزار انشعاب راه اندازی و 71 هزار مشترک نیز به مشترکان اضافه شد که در این خصوص رشدی 253 درصدی در انشعابات و 427 درصد نسبت به اشتراک گذاری صورت گرفته است.

مدیر عامل شرکت گاز استان فارس با اشاره به بودجه مصوب شرکت ملی گاز استان نیز بیان کرد: بودجه مصوب سال گذشته این شرکت 32 میلیارد تومان بوده که 56 میلیارد تومان هزینه شد یعنی 75 درصد بیش از بودجه مصوب هزینه شده است و امسال نیز از نظر بودجه این شرکت 106 درصد رشد داشته که بر این اساس بودجه شرکت گاز استان فارس 66 میلیارد و 600 میلیون تومان برای امسال است.

مومنی در خصوص وضعیت تامین گاز مردم استان فارس برای فصل سرما نیز بیان کرد: امسال برای فصل سرما مشکلی در استان برای تامین گاز نخواهیم داشت.

کد مطلب 1130721

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