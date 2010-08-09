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۱۸ مرداد ۱۳۸۹، ۱۴:۵۲

بازدید موزه ها برای دانشجویان علوم پزشکی نیم بها شد

بازدید موزه ها برای دانشجویان علوم پزشکی نیم بها شد

دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور با استناد به تفاهم نامه ساماندهی امور گردشگری می توانند از موزه های سراسر کشور به صورت نیم بها بازدید کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فریبا قربانیان سرپرست دفتر امور فرهنگی و فوق برنامه معاونت دانشجویی فرهنگی وزارت بهداشت با اعلام این خبر افزود: با استناد به تفاهم نامه ساماندهی امور گردشگری و مذاکرات صورت گرفته با رئیس سازمان میراث فرهنگی و مدیر کل موزه های کشور، امکان بازدید دانشجویان علوم پزشکی با ارائه کارت دانشجویی با تخفیف 50 درصدی فراهم شد.

قربانیان خاطرنشان کرد: تفاهم نامه ساماندهی امور گردشگری میان دکتر مرضیه وحیددستجردی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حمید بقایی رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به امضا رسیده و تا پایان دی ماه سال 1392 معتبر است.

کد مطلب 1130724

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