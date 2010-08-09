بازدید موزه ها برای دانشجویان علوم پزشکی نیم بها شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فریبا قربانیان سرپرست دفتر امور فرهنگی و فوق برنامه معاونت دانشجویی فرهنگی وزارت بهداشت با اعلام این خبر افزود: با استناد به تفاهم نامه ساماندهی امور گردشگری و مذاکرات صورت گرفته با رئیس سازمان میراث فرهنگی و مدیر کل موزه های کشور، امکان بازدید دانشجویان علوم پزشکی با ارائه کارت دانشجویی با تخفیف 50 درصدی فراهم شد.

قربانیان خاطرنشان کرد: تفاهم نامه ساماندهی امور گردشگری میان دکتر مرضیه وحیددستجردی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حمید بقایی رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به امضا رسیده و تا پایان دی ماه سال 1392 معتبر است.